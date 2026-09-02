Χάρι – Μέγκαν: Σχολεία έστειλαν επιστολές σε γονείς για την… ιδιωτικότητα των μικρών γαλαζοαίματων – Οι νέες αυστηρές συστάσεις

Σε τροχιά προσαρμογής στη νέα τους ζωή στη Βρετανία βρίσκονται ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετά την απόφασή τους να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την επιλογή του σχολείου των παιδιών τους να προκαλεί ήδη κινητικότητα και συστάσεις στις τοπικές κοινότητες.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε αποκλειστικά στο Page Six η ειδικός στη βασιλική οικογένεια, Κίνσεϊ Σόφιλντ, κάτοικοι στο Κότσγουολντς —την εύπορη αγροτική περιοχή όπου ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αναζητούσαν κατοικία— έλαβαν επιστολές σχετικά με νέους αυστηρούς κανόνες που αφορούν μαθητές υψηλού προφίλ.

«Το μήνυμα που στάλθηκε στις οικογένειες έλεγε ουσιαστικά ότι, από καιρό σε καιρό, ορισμένες οικογένειες που εγγράφονται στο σχολείο ενδέχεται να προσελκύσουν μεγαλύτερο επίπεδο δημόσιου ή δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος», ανέφερε η Σόφιλντ.

Η επιστολή υπογράμμιζε επίσης ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί πως όλα τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν τη σχολική ζωή σε «ένα ασφαλές, χαρούμενο και ιδιωτικό περιβάλλον».

«Στη συνέχεια υπενθύμιζε στους γονείς και τους κηδεμόνες να μην φωτογραφίζουν ή βιντεοσκοπούν άλλα παιδιά χωρίς άδεια, ούτε να μοιράζονται φωτογραφίες, πληροφορίες ή λεπτομέρειες σχετικά με μαθητές ή τις οικογένειές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε η Σόφιλντ.

Η παρουσιάστρια του podcast «Kinsey Schofield Unfiltered» ανέφερε από πηγή ότι οι Σάσεξ είχαν «προσεγγίσει πολλαπλά σχολεία» πριν πραγματοποιήσουν τη μετακόμισή τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το Page Six επέλεξε να μην ονομάσει το σχολείο από το οποίο στάλθηκαν οι επιστολές για λόγους ιδιωτικότητας, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι τα παιδιά φοιτούν σε διαφορετικό ίδρυμα από αυτό που απέστειλε το μήνυμα.

Το τέλος του «Megxit»

Ο Χάρι και η Μέγκαν ζούσαν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια με τα παιδιά τους —τον Άρτσι, 7 ετών, και τη Λίλιμπετ, 5 ετών— για έξι χρόνια, μετά την παραίτησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020.

Το ζευγάρι προκάλεσε αίσθηση νωρίτερα αυτόν τον μήνα όταν έγινε γνωστό ότι επιστρέφουν στη Βρετανία για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Πηγές δήλωσαν στο Page Six ότι ο Χάρι ήθελε τα παιδιά του να ζήσουν πιο κοντά στον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, ο οποίος αποκάλυψε τη διάγνωσή του με καρκίνο το 2024, ενώ επιθυμεί επίσης ο Άρτσι και η Λίλιμπετ να αναπτύξουν σχέσεις με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Την περασμένη Τετάρτη, η 45χρονη ιδρύτρια του brand «As Ever», Μέγκαν, και ο 41χρονος Χάρι αποχώρησαν αθόρυβα από την περιουσία τους αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο και πέταξαν με ιδιωτικό τζετ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Page Six ανέφερε αποκλειστικά ότι το ζευγάρι απευθύνθηκε στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο των hedge funds Ίαν Γουέις για να τους βοηθήσει οικονομικά με τη μετακόμιση, αν και δεν πιστεύεται ότι χρηματοδοτεί ολόκληρη τη διαμονή τους.

Αν και δεν είναι σαφές πού ακριβώς εγκαταστάθηκαν, αναφορές δείχνουν ότι αναζητούσαν σπίτι στο Κότσγουολντς νωρίτερα φέτος.

Ο δημοσιογράφος Τομ Σάικς δήλωσε στο Page Six: «Προφανώς, εκεί μεγάλωσε, ζώντας εκεί με τον πατέρα του και τον αδερφό του, και έχει ευχάριστες αναμνήσεις».

Η περιοχή, γνωστή για τους διάσημους κατοίκους της όπως ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, η Κέιτ Μος και ο Σάιμον Κόουελ, απέχει δύο ώρες οδικώς από το Γουίνδσορ, όπου διαμένει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ (13 ετών), την πριγκίπισσα Σάρλοτ (11 ετών) και τον πρίγκιπα Λούι (8 ετών).