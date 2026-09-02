Συναγερμός στη Γερμανία: 2 τραυματίες από έκρηξη στον σταθμό του Άουγκσμπουργκ – Νέο σαμποτάζ σε δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μπέργκχαϊμ

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη άγνωστου αντικειμένου στον κεντρικό σταθμό του Άουγκσμπουργκ, με τις γερμανικές αρχές να ερευνούν πιθανή σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Παράλληλα, η Γερμανία αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ σε δίκτυο ηλεκτροδότησης στην πόλη Μπέργκχαϊμ, μετά το περισταστικό με τις αυτοσχέδιες ρουκέτες στο Βραδεμβούργο, που έλαβε χώρα χθες Τρίτη.

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Διεθνή Νέα

Γερμανία έκρηξη
Φωτογραφία: Alexander Rochau / IMAGO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο τραυματίες, μια 17χρονη και ένας 18χρονος, είναι ο απολογισμός έκρηξης από άγνωστο αντικείμενο στον κεντρικό σταθμό τρένων του Άουγκσμπουργκ. Οι αρχές ερευνούν πιθανή σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.
  • Νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γερμανίας ερευνάται στο Μπέργκχαϊμ, με την αστυνομία να κάνει λόγο για «προμελετημένη πράξη βανδαλισμού» σε υποσταθμό. Η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν επηρεάστηκε.
  • Οι εξελίξεις αυτές έρχονται έπειτα από ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο και την κατηγορία του Βερολίνου προς τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ουκρανικό φορτηγό αεροπλάνο τον περασμένο μήνα.

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Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης που προκλήθηκε από άγνωστο αντικείμενο στον κεντρικό σταθμό τρένων του Άουγκσμπουργκ, όπως επιβεβαίωσαν οι γερμανικές αστυνομικές αρχές.

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Η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του κρατιδίου της Βαυαρίας, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο και έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Το Άουγκσμπουργκ είναι μια πόλη που απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο.

Συναγερμός στη Γερμανία: Απόπειρα επίθεσης με «αυτοσχέδιες ρουκέτες» σε υποσταθμό ρεύματος στο Βραδεμβούργο

Μια 17χρονη και ένας 18χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά από το ωστικό κύμα, όπως δήλωσε η αστυνομία στην Bild.

Πυροτεχνουργοί της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Βαυαρίας βρίσκονται στο σημείο, επιβεβαίωσε επίσης η αστυνομία.

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Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, οι Aρχές ερευνούν πιθανή σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός φαίνεται πως δεν ήταν ο αντικειμενικός στόχος.

Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Η Γερμανία αντιμετωπίζει επίσης μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεασθεί.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε το είδος της ζημιάς.

Επίσης χθες, Τρίτη, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Το Βερολίνο κατηγόρησε χθες τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και έδωσε εντολή να ληφθεί, σε απάντηση, σειρά μέτρων.

 

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