Συναγερμός στη Γερμανία: Απόπειρα επίθεσης με «αυτοσχέδιες ρουκέτες» σε υποσταθμό ρεύματος στο Βραδεμβούργο

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Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές έπειτα από απόπειρα επίθεσης που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος του Βραδεμβούργου, ενεργοποιώντας αμέσως τις ειδικές δυνάμεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ), η οποία επικαλείται πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας και την εταιρεία, ο υποσταθμός στο Τούρνοβ-Πράιλακ, κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη Jänschwalde στην περιοχή Spree-Neiße, δέχθηκε επίθεση με αυτοσχέδιες ρουκέτες γεμάτες εκρηκτικά.

Η εγκατάσταση φέρεται να επλήγη πολλαπλές φορές, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εντόπισαν και εξουδετέρωσαν επιπλέον μηχανισμούς.

Sprengstoff-Alarm in Brandenburg: Am Dienstag wurden am Umspannwerk des Kraftwerks Jänschwalde nahe der polnischen Grenze selbstgebaute Raketen entdeckt. Sicherheitskräfte entschärften die Geschosse rechtzeitig, die Stromversorgung blieb ungestört. https://t.co/qGWEmlFK2C pic.twitter.com/2f9K2PPbLJ — Blick (@Blickch) September 1, 2026

Η αναφορά των αρχών

Από την πλευρά της, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη χρήση ρουκετών. Ωστόσο, ανέφερε ότι εντοπίστηκε πιθανή ζημιά σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και ότι στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv: «Εντοπίστηκαν αρκετοί λεγόμενοι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί, αφού αρχικά υποβλήθηκε το πρωί αναφορά για πιθανή υλική ζημιά».

«Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στον πληθυσμό σε καμία χρονική στιγμή», πρόσθεσε.

Mit Raketen beschossen: Anschlag auf Brandenburgs größtes Kraftwerk vereitelt https://t.co/gWycsPfuS4 pic.twitter.com/T39TcmxIc1 — FOCUS online (@focusonline) September 1, 2026

Χωρίς διακοπή ρεύματος ή τραυματισμούς

Παρά την επίθεση, δεν προκλήθηκε διακοπή ρεύματος αναφέρει η Bild. Εκπρόσωπος της εταιρείας εκμετάλλευσης του εργοστασίου LEAG δήλωσε στη MAZ: «Κανείς δεν τραυματίστηκε και βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω έρευνες».

Την υπόθεση έχει αναλάβει επίσημα η Κρατική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Βραδεμβούργου.

Το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη Jänschwalde είναι το μεγαλύτερο στο κρατίδιο. Σύμφωνα με τη LEAG, δεν τροφοδοτεί μόνο το δίκτυο ηλεκτροδότησης αλλά παρέχει θερμότητα στην ίδια την εγκατάσταση, καθώς και στις περιοχές Κότμπους και Πάιτς.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η τρέχουσα εγκατεστημένη ισχύς του ανέρχεται σε 1.500 megawatt.