Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Λ. Αλεξάνδρας: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης των δύο μηχανών – Βίντεο ντοκουμέντο

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

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Τροχαίο Αλεξάνδρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9) στην Λ. Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
  • Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η στιγμή της σφοδρής πλαγιομετωπικής σύγκρουσης δύο μηχανών, με οδηγούς μία 27χρονη γυναίκα και έναν 51χρονο άνδρα.
  • Η ΕΛΑΣ εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό για πιθανή παραβίαση κόκκινου, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι «κανείς από τους τρεις ίσως δεν είχε προστατευτικό κράνος».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr, από την στιγμή του τρομακτικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9), και είχε ως αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που παρουσιάζει το enikos.gr, φαίνεται η στιγμή που η μηχανή με οδηγό μία 27χρονη και συνεπιβάτιδα μία δεύτερη γυναίκα, συγκρούεται πλαγιομετωπικά στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραΐλα, με δεύτερη μηχανή, που οδηγούσε ο 51χρονος.

Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα πάνω στο οδόστρωμα και «καρφώθηκαν» πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο οποίο ευτυχώς δεν επέβαινε κανείς. Και οι τρεις αναβάτες έχασαν τη ζωή τους.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σε άλλο βίντεο της ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης από άλλη κάμερα της περιοχής.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ τα βίντεο

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως: «Ψάχνουμε βιντεοληπτικό υλικό για να εξετάσουμε αν κάποιος παραβίασε κόκκινο είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζουμε καθώς υπήρχε φανάρι και στις δυο οδούς. Υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες που αναφέρουν ότι κανείς από τους τρεις ίσως δεν είχε προστατευτικό κράνος».

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