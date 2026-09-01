Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Λ. Αλεξάνδρας: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης των δύο μηχανών – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr, από την στιγμή του τρομακτικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9), και είχε ως αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που παρουσιάζει το enikos.gr, φαίνεται η στιγμή που η μηχανή με οδηγό μία 27χρονη και συνεπιβάτιδα μία δεύτερη γυναίκα, συγκρούεται πλαγιομετωπικά στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραΐλα, με δεύτερη μηχανή, που οδηγούσε ο 51χρονος.

Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα πάνω στο οδόστρωμα και «καρφώθηκαν» πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο οποίο ευτυχώς δεν επέβαινε κανείς. Και οι τρεις αναβάτες έχασαν τη ζωή τους.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σε άλλο βίντεο της ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης από άλλη κάμερα της περιοχής.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ τα βίντεο

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως: «Ψάχνουμε βιντεοληπτικό υλικό για να εξετάσουμε αν κάποιος παραβίασε κόκκινο είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζουμε καθώς υπήρχε φανάρι και στις δυο οδούς. Υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες που αναφέρουν ότι κανείς από τους τρεις ίσως δεν είχε προστατευτικό κράνος».