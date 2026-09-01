ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη – Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

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Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους τέσσερις, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων, από παραγωγούς της Κρήτης, στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το δικαστήριο κήρυξε 14 εκ των κατηγορουμένων ένοχους ως φυσικούς αυτουργούς απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, που αφορά επιδοτήσεις από 25 έως 80 χιλιάδων ευρώ το διάστημα 2019- 2020.

Οι κατηγορούμενοι εξαπάτησαν τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές, εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε νησιωτικές περιοχές, όπως σε Άνδρο, Κάσο, Κάλυμνο, Νίσυρο, αλλά και σε άλλες, της ηπειρωτικής χώρας όπως η Φλώρινα.

Με την απόφαση τους οι δικαστές καταδίκασαν άλλους πέντε κατηγορούμενους, που κρίθηκαν ένοχοι ως απλοί συνεργοί στην απάτη. Σε έναν από αυτούς το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή ενώ στους άλλους τέσσερις επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ.

Κατά πλειοψηφία οι δικαστές αναγνώρισαν σε 18 εκ των 19 καταδικασθέντων το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Η εισαγγελική πρόταση ήταν να μην δεχθεί το δικαστήριο κανένα ελαφρυντικό για τους καταδικασθέντες.

Η υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιες από τις επίμαχες εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο, ενώ άλλες δεν είχαν δηλωθεί ποτέ από τους εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες.