Πένθος για τον Αχιλλέα Μπέο – Πέθανε ξαφνικά η αδελφή του

Βαρύ πένθος έχει περιέλθει τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, λόγω του ξαφνικού θανάτου της αδελφής του, Βάσως, σε ηλικία 65 ετών

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Αχιλλέας Μπέος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, καθώς πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 65 ετών η αδελφή του Βάσω.
  • Η 65χρονη αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε σε ακτή της Αττικής, υπέστη ανακοπή και έφυγε από τη ζωή.
  • Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε σοκ στην οικογένεια, με τον Αχιλλέα Μπέο να διατηρούσε ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδελφή του. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, καθώς πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 65 ετών η αδελφή του Βάσω.

Σύμφωνα με το volosday.gr, η 65χρονη αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Δευτέρας σε ακτή της Αττικής. Λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή και, παρά την άμεση κινητοποίηση, έφυγε από τη ζωή.

Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε σοκ στην οικογένεια και στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα για τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, διατηρούσε ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδελφή του. Τα δύο αδέλφια ήταν πολύ αγαπημένα, ενώ ο δήμαρχος Βόλου είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη Βάσω. Ο ξαφνικός χαμός της τον έχει συγκλονίσει.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη.

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