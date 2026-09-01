Πένθος για τον Αχιλλέα Μπέο – Πέθανε ξαφνικά η αδελφή του

Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, καθώς πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 65 ετών η αδελφή του Βάσω.

Σύμφωνα με το volosday.gr, η 65χρονη αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Δευτέρας σε ακτή της Αττικής. Λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή και, παρά την άμεση κινητοποίηση, έφυγε από τη ζωή.

Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε σοκ στην οικογένεια και στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα για τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, διατηρούσε ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδελφή του. Τα δύο αδέλφια ήταν πολύ αγαπημένα, ενώ ο δήμαρχος Βόλου είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη Βάσω. Ο ξαφνικός χαμός της τον έχει συγκλονίσει.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη.