Κόνιτσα: Σε δύσβατο σημείο η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Στη μάχη 11 εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται από τη Δευτέρα (31/8) στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα, χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης με 11 εναέρια μέσα, 85 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ η πρόσβαση στο δύσβατο σημείο δυσχεραίνεται από το έδαφος και την προηγηθείσα κεραυνική δραστηριότητα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που μαίνεται από χθες σε δασική έκταση, στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα.
  • Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, με 11 εναέρια μέσα (7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη) να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
  • Στο σημείο επιχειρούν και 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

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Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που μαίνεται από χθες σε δασική έκταση, στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα.

Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Δευτέρα (31/8) σε βουνό, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στη μάχη 11 εναέρια μέσα

Οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ενισχυθεί, αφού από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού περιοδικά 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, ενώ έχουν μεταβεί στο σημείο και 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Κόνιτσα: Φωτιά σε δασική έκταση έπειτα από κεραυνούς

Για την επίβλεψη της πυρκαγιάς επιχειρεί η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων (drone).

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

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