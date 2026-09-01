Κόνιτσα: Σε δύσβατο σημείο η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Στη μάχη 11 εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που μαίνεται από χθες σε δασική έκταση, στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Δευτέρα (31/8) σε βουνό, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στη μάχη 11 εναέρια μέσα

Οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ενισχυθεί, αφού από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού περιοδικά 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, ενώ έχουν μεταβεί στο σημείο και 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Για την επίβλεψη της πυρκαγιάς επιχειρεί η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων (drone).

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Δείτε εικόνες: