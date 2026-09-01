Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Πουέρτα, πετάει για Αγγλία ο Μουζακίτης

Συνεχίζεται η κινητικότητα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες, ενώ την ίδια στιγμή ο Χρήστος Μουζακίτης πετάει για την Αγγλία για να υπογράψει στη Χαλ.

Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού-Χαλ για Μουζακίτη

Οριστική είναι η συμφωνία Ολυμπιακού-Χαλ για τη μετακίνηση του Χρήστου Μουζακίτη, πληροφορία που μεταδόθηκε από βρετανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το στενό περιβάλλον του παίκτη, ο Έλληνας μέσος θα μεταβεί άμεσα στην Αγγλία για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα. Οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν μόλις λίγα 24ωρα, ενώ ο ποδοσφαιριστής ενημερώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα, είχε προλάβει να δηλωθεί στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου εναντίον της ΑΕΛ, από τον οποίο προφανώς θα απουσιάσει.

Ο Πουέρτα έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο 23χρονος Κολομβιανός διεθνής μέσος της Σανταντέρ, αναμένεται τις επόμενες ώρες , προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Αυτό αναφέρουν ισπανικά , κολομβιανά αλλά και πορτογαλικά (λόγω του ενδιαφέροντος από την Μπενφίκα) ΜΜΕ , σημειώνοντας ότι υπάρχει τελική συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών , με την καταβολή της ρήτρας, ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Τονίζουν ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης και ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, πλήρωσε το ποσό των 16.000.000 ευρώ για τον Γκουστάβο Πουέρτα και τον φέρνει στον Ολυμπιακό.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, εντοπίστηκε σήμερα (1/9) στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, «γεγονός που δείχνει ότι η διαδικασία για την ένταξή του στο ρόστερ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ έχει ξεκινήσει».

Πηγές από την Ισπανία επισημαίνουν ότι ο Ολυμπιακός διεξήγαγε όλες τις διαπραγματεύσεις και πραγματοποίησε την πληρωμή, υπογραμμίζοντας ότι είναι το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ στην Ελλάδα για μεταγραφή.

Μετακίνηση που αποτελεί πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της πορτογαλικής εφημερίδας A Bola. «Ήθελε την Μπενφίκα, αλλά θα πρέπει να συμβιβαστεί με τον Ολυμπιακό. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι καθ’ οδόν προς την Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε να είναι παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ την επόμενη σεζόν», σημειώνει χαρακτηριστικά.