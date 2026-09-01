Ολυμπιακός: «Συμφωνία με τη Χαλ για τον Μουζακίτη» σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο – Στα 15 εκατ. ευρώ το κόστος της μεταγραφής

Σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη φέρεται να έχει έρθει η Χαλ με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Πιτ Ο’Ρουρκ.

Όπως αναφέρει ο Άγγλος δημοσιογράφος, οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τη μετακίνηση του Έλληνα μέσου έναντι ποσού που φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ. Ο Ο’Ρουρκ χαρακτηρίζει τον Μουζακίτη ως έναν ιδιαίτερα υψηλά αξιολογημένο ποδοσφαιριστή, με τη Χαλ να προχωρά, βάσει του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, σε μία σημαντική επένδυση για την απόκτησή του.

Ο νεαρός χαφ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ του Ολυμπιακού και έχει καταφέρει να καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο σε μικρή ηλικία. Προς το παρόν, πάντως, από την πλευρά των “ερυθρόλευκων” δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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