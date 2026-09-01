Ολυμπιακός: «Συμφωνία με τη Χαλ για τον Μουζακίτη» σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο – Στα 15 εκατ. ευρώ το κόστος της μεταγραφής

Η Χαλ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη έναντι 15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Πιτ Ο’Ρουρκ.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός Μουζακίτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο, η Χαλ φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη.
  • Το κόστος της μεταγραφής του Έλληνα μέσου φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ, με τον Μουζακίτη να χαρακτηρίζεται ως ένας ιδιαίτερα υψηλά αξιολογημένος ποδοσφαιριστής.
  • Ο νεαρός χαφ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ του Ολυμπιακού, όμως δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση από τους «ερυθρόλευκους» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη φέρεται να έχει έρθει η Χαλ με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Πιτ Ο’Ρουρκ.

Όπως αναφέρει ο Άγγλος δημοσιογράφος, οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τη μετακίνηση του Έλληνα μέσου έναντι ποσού που φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ. Ο Ο’Ρουρκ χαρακτηρίζει τον Μουζακίτη ως έναν ιδιαίτερα υψηλά αξιολογημένο ποδοσφαιριστή, με τη Χαλ να προχωρά, βάσει του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, σε μία σημαντική επένδυση για την απόκτησή του.

Ο νεαρός χαφ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ του Ολυμπιακού και έχει καταφέρει να καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο σε μικρή ηλικία. Προς το παρόν, πάντως, από την πλευρά των “ερυθρόλευκων” δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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