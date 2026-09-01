Εύβοια: Βίντεο δείχνει άγνωστους δράστες να «λούζουν» με εύφλεκτο υγρό 2 αυτοκίνητα επιχειρηματία

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει δύο δράστες να ρίχνουν εύφλεκτο υγρό σε δύο αυτοκίνητα του επιχειρηματία Κώστα Γιαμαρέλου στη Νέα Αρτάκη, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας διενεργεί την προανάκριση για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.

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Αρτάκη/εμπρησμός σε αυτοκίνητα επιχιερηματία
Πηγή: Evia on line
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσθηση και ταυτόχρονα ανησυχία προκαλεί το βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, όπου δύο δράστες ρίχνουν εύφλεκτο υγρό σε δύο αυτοκίνητα επιχειρηματία, στη Νέα Αρτάκη.
  • Πρόκειται για τον επιχειρηματία Κώστα Γιαμαρέλο από το Μετόχι Διρφύων, τα δύο αυτοκίνητα του οποίου τυλίχθηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα.
  • Στο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που, περίπου στις 3:13 τα ξημερώματα, ένα άτομο πλησιάζει πεζή τα δύο οχήματα και αδειάζει εύφλεκτο υγρό. Το υλικό αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στις έρευνες των Αρχών.

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Αίσθηση και ταυτόχρονα ανησυχία προκαλεί το βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, όπου δύο δράστες ρίχνουν εύφλεκτο υγρό σε δύο αυτοκίνητα επιχειρηματία στη Νέα Αρτάκη, στην Εύβοια.

Πρόκειται για τον επιχειρηματία Κώστα Γιαμαρέλο από το Μετόχι Διρφύων, τα δύο αυτοκίνητα του οποίου τυλίχθηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα.

Στο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που, περίπου στις 3:13 τα ξημερώματα, ένα άτομο πλησιάζει πεζή τα δύο οχήματα. Ο άγνωστος φαίνεται να κρατά ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, το οποίο αδειάζει πάνω στα αυτοκίνητα, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Το οπτικό υλικό αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στις έρευνες των Αρχών, για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.

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