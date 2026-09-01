Εύβοια: Βίντεο δείχνει άγνωστους δράστες να «λούζουν» με εύφλεκτο υγρό 2 αυτοκίνητα επιχειρηματία

Αίσθηση και ταυτόχρονα ανησυχία προκαλεί το βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, όπου δύο δράστες ρίχνουν εύφλεκτο υγρό σε δύο αυτοκίνητα επιχειρηματία στη Νέα Αρτάκη, στην Εύβοια.

Πρόκειται για τον επιχειρηματία Κώστα Γιαμαρέλο από το Μετόχι Διρφύων, τα δύο αυτοκίνητα του οποίου τυλίχθηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα.

Στο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που, περίπου στις 3:13 τα ξημερώματα, ένα άτομο πλησιάζει πεζή τα δύο οχήματα. Ο άγνωστος φαίνεται να κρατά ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, το οποίο αδειάζει πάνω στα αυτοκίνητα, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Το οπτικό υλικό αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στις έρευνες των Αρχών, για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.