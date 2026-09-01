Πιερρακάκης για G7: Οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των G7 βρέθηκαν οι νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

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Oικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης
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Στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των G7 βρέθηκαν οι νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε αυτή συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου της G20, η οποία διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνει πως υπήρξε μια πολύ παραγωγική συζήτηση, τονίζοντας ότι «οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής».

Στην ίδια ανάρτηση ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι «για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες οικονομικές αντιξοότητες, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες μας, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα».

Οι νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των G7, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου της G20, η οποία διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνει πως υπήρξε μια πολύ παραγωγική συζήτηση, τονίζοντας ότι «οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής».

Στην ίδια ανάρτηση ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι «για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες οικονομικές αντιξοότητες, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες μας, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα».

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