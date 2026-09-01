Eurostat: Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Αύγουστο από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο, όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Όσον αφορά όμως στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, εκτιμάται πως αυτός σκαρφάλωσε στο 3,3% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση από το 2,9% που ήταν τον Ιούλιο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, ο τομέας της ενέργειας είχε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (14,3%, έναντι 10,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,0%, έναντι 3,3% τον Ιούλιο), τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (1,2%, έναντι 0,9% τον Ιούλιο) και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (1,2%, σταθερό σε σχέση με τον Ιούλιο).