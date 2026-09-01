e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και τις 4 Σεπτεμβρίου

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Έως και τις 4 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει:

στις 3 Σεπτεμβρίου 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

στις 4 Σεπτεμβρίου 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

έως τις 4 Σεπτεμβρίου 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

στις 3 Σεπτεμβρίου 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα δοθούν: