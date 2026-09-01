Τροχαίο στην Εθνική Οδό Θήβας – Λιβαδειάς: Αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό – 56χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

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Τροχαίο συνέβη στο 9ο χλμ. της Εθνικής οδού, Θήβας – Λιβαδειάς με αποτέλεσμα ένας 56χρονος να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητό του χωρίς τις αισθήσεις του.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 01 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 07:00

Κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θήβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Ι.Χ.Ε. αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Οι Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 56χρονο από το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς τις αισθήσεις του, με χρήση διασωστικού εξοπλισμού.

Στην συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 01 Σεπτεμβρίου 2026.