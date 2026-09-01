Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Μαίνεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες, Δευτέρα (31/8). Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση, από το πρώτο φως έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 7 ελικόπτερα.

Για την επίβλεψη της πυρκαγιάς επιχειρεί η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων (drone).

Σημειώνεται ότι:

1. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

2. Στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.