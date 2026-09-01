Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί για την αντιμετώπισή της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

φωτιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πυρκαγιά στην Κόνιτσα συνεχίζει να μαίνεται, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.
  • Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται εντατικά τον Φεβρουάριο του 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μαίνεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες, Δευτέρα (31/8). Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση, από το πρώτο φως έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 7 ελικόπτερα.

Για την επίβλεψη της πυρκαγιάς επιχειρεί η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων (drone).

Σημειώνεται ότι:

1. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

2. Στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ