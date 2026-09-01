Έλον Μασκ: Είπε «όχι» στη χρήση του Starlink για ουκρανικά πλήγματα εντός της Ρωσίας – «Θέλω συμφωνία, όχι κλιμάκωση»

Παρά τις φήμες για πιθανή αλλαγή στάσης, ο Έλον Μασκ παραμένει κατηγορηματικά αντίθετος στη χρήση του δικτύου Starlink για ουκρανικά πλήγματα εντός της Ρωσίας, φοβούμενος περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο πιέζει για πρόσβαση στη συγκεκριμένη τεχνολογία, θεωρώντας την κρίσιμη για την εξουδετέρωση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Θέλει συμφωνία, όχι κλιμάκωση

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX παραμένει αντίθετος στο να επιτραπεί στην Ουκρανία η χρήση του δικτύου Starlink για πλήγματα βαθιά εντός της Ρωσίας, παρά τις πρόσφατες πληροφορίες στον διεθνή Τύπο που άφηναν να εννοηθεί το αντίθετο, σύμφωνα με όσα δήλωσαν τρεις πηγές με γνώση του θέματος στο Kyiv Independent.

Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό την έγκριση των ΗΠΑ για τη χρήση της τεχνολογίας αυτής, με στόχο την ενίσχυση της εκστρατείας του κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 28 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο η Ουκρανία να έχει λάβει μέχρι στιγμής τη σχετική έγκριση.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε στις 30 Αυγούστου ότι ο Μασκ ήταν ανοιχτός στο να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία drones εξοπλισμένα με Starlink για να πλήξει στόχους στη Ρωσία, σημειώνοντας όμως ότι η απόφαση θα ήταν τελικά πολιτική και θα απαιτούσε την έγκριση του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Μασκ δεν πιστεύει πως η άδεια χρήσης του Starlink για επιχειρήσεις εντός της Ρωσίας θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Μασκ θέλει μια συμφωνία σε αυτόν τον πόλεμο, όχι κλιμάκωση», δήλωσε η πηγή.

Ο ρόλος Φεντόροφ

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο Μασκ είχε συνομιλίες με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχάιλο Φεντόροφ, οι οποίες ήταν «εξαιρετικά ανεπιτυχείς», μετά τις οποίες ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX πείστηκε ότι δεν επιθυμεί να παραχωρήσει στην Ουκρανία την άδεια για τέτοιου είδος επιχειρήσεις.

Η σχέση της Ουκρανίας με τον Μασκ ήταν παραδοσιακά συνδεδεμένη με το πρόσωπο του Φεντόροφ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τη SpaceX για την προμήθεια του Starlink στον ουκρανικό στρατό κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου.

Ο Φεντόροφ, ο οποίος αποπέμφθηκε από τη θέση του στα μέσα Ιουλίου, είχε ξεκινήσει συνομιλίες με τον Μασκ σχετικά με τον περιορισμό της πρόσβασης στο Starlink για τις ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν σε ουκρανικά εδάφη.

Μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο, ο Φεντόροφ δήλωσε στις 7 Αυγούστου ότι βρισκόταν ακόμη σε συνομιλίες με τον Μασκ, χωρίς να επεκταθεί στη φύση των συζητήσεων ή στο τι είχε επιτευχθεί.

Ο Φεντόροφ υπογράμμισε ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στις τερματικές συσκευές είναι ζωτικής σημασίας, προειδοποιώντας: «Η πρόσβαση στο Starlink θα μπορούσε να δώσει στη Ρωσία τη δυνατότητα να ελέγχει επιχειρήσεις από τη Μόσχα, να πετά πάνω από δρόμους, να αλλάζει πορείες πτήσης πέρα από την εμβέλεια των ραντάρ και των ακουστικών αισθητήρων μας, να εξουδετερώσει όλα τα F-16 και τα Patriot, και να πλήξει όλους τους στρατιωτικούς στόχους».

Διπλωματική εμπλοκή

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι δήλωσε στις 22 Αυγούστου ότι μια εικαζόμενη κακή συνεννόηση μεταξύ του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, του Μασκ και του Αμερικανού Προέδρου, είχε ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο Starlink πάνω από τη Ρωσία, ενώ παράλληλα έπληξε τις σχέσεις του Κιέβου με τον Λευκό Οίκο, οι οποίες είχαν αποκατασταθεί με πολύ κόπο.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί προηγουμένως από το υπουργείο Άμυνας πως ο Μασκ είχε εγκρίνει τη χρήση του Starlink πάνω από τη Ρωσία και ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν η ευλογία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, αφού έπεισε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και συμφώνησε σε ένα πακέτο χρηματοδότησης με τους ηγέτες της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, ο Ζελένσκι έμαθε ότι ο Μασκ δεν είχε δώσει καμία τέτοια έγκριση.

«Εκείνος (ο Τραμπ) είπε ότι κατά κάποιον τρόπο τον εξαπάτησα, επειδή ο Μασκ αρνήθηκε στην Ουκρανία τη χρήση του Starlink στο έδαφος της Ρωσίας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Επέστρεψα στο υπουργείο Άμυνας μας και μου είπαν ότι ίσως έτσι είχαν πράγματι τα πράγματα».

Παρ’ όλα αυτά, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ομάδα του, μαζί με μέλη της διοίκησης Τραμπ, συνεχίζει τις συνομιλίες με τον Μασκ με την ελπίδα επίτευξης μιας συμφωνίας.

«Μέχρι στιγμής, (ο Μασκ) έχει πει ότι αυτό συνιστά κλιμάκωση», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ωστόσο, μπορεί να αλλάξει γνώμη μόλις δει επιπλέον επιχειρήματα».

«Και έχουμε ήδη αρχίσει να λαμβάνουμε διαφορετικά, πιο ενθαρρυντικά σχόλια. Αναμένουμε σχετικές συναντήσεις και ούτω καθεξής. Αν κανείς δεν κάνει μεγάλο θόρυβο γύρω από αυτό, πιστεύω ότι ενδέχεται να δούμε αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Το αδιέξοδο και η στρατιωτική σημασία

Μετά τη συνομιλία με τον Φεντόροφ, εκπρόσωποι του Μασκ ανέφεραν ότι η απόφαση για το αν θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία η χρήση drones εξοπλισμένων με Starlink για πλήγματα εντός της Ρωσίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη διοίκηση Τραμπ.

Ωστόσο, η αμερικανική διοίκηση υπέδειξε ότι η SpaceX είναι εκείνη που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιτρέψει μια τέτοια χρήση, όπως δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος στο Kyiv Independent.

Η απόφαση του Μασκ τον Φεβρουάριο του 2026 να διακόψει τη χρήση της υπηρεσίας για τις ρωσικές δυνάμεις ήταν καθοριστική για τις επιτυχίες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης εντός του έτους.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η παροχή του Starlink στην Ουκρανία θα μπορούσε να μειώσει «ακριβώς εκείνες τις δυνατότητες στις οποίες βασίζεται η Ρωσία για να παρατείνει τον πόλεμο».

Πέρα από την παροχή αδιάλειπτης επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας μεταξύ των θέσεων μάχης και των κέντρων διοίκησης, το διαδίκτυο Starlink, όταν τοποθετείται σε drones, επιτρέπει μια σχεδόν απροσπέλαστη σύνδεση, η οποία δεν περιορίζεται από τα όρια των παραδοσιακών κεραιών ραδιοσυχνοτήτων.

Το 2026, οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο drones με δυνατότητα Starlink για να πλήξουν στόχους σε κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, ιδιαίτερα εντός της ζώνης μεσαίου βεληνεκούς 50-200 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου, όπου οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν διαταράξει τις ρωσικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ωστόσο, οι τερματικές συσκευές δεν λειτουργούν πάνω από το ρωσικό έδαφος, όπου η συνεχιζόμενη εκστρατεία βαθιών πληγμάτων της Ουκρανίας κατά ρωσικών στρατιωτικών στόχων, πετρελαϊκών υποδομών και εγκαταστάσεων εφοδιασμού αποσκοπεί στην άσκηση στρατηγικής επιθετικής πίεσης στη Μόσχα.

Η χρήση drones εξοπλισμένων με Starlink πάνω από τη Ρωσία έχει επίσης προβληθεί ως ένα δυνητικά αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, μέσω της ταχείας προσβολής των εκτοξευτών ρωσικών πυραύλων Iskander και βορειοκορεατικών βαλλιστικών πυραύλων όταν μετακινούνται στις θέσεις εκτόξευσης.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν μία από τις πλέον επικίνδυνες απειλές για την Ουκρανία, καθώς το αμερικανικής κατασκευής σύστημα Patriot είναι επί του παρόντος το μόνο αντιαεροπορικό σύστημα στο οπλοστάσιο της χώρας που είναι ικανό να τους αναχαιτίσει, με τις ουκρανικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν κρίσιμη έλλειψη πυραύλων Patriot.

Η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 70 βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ουκρανίας τις πρώτες 10 ημέρες του Αυγούστου, με μόλις έναν να αναχαιτίζεται, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.