Ουκρανία: Παρέμβαση Έλον Μασκ για διακοπή του Starlink από τα ρωσικά drones – καμικάζι

Οι προσπάθειες του Έλον Μασκ να εμποδίσει τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τους δορυφόρους Starlink για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία έχουν «αποφέρει πραγματικά αποτελέσματα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, επαινώντας τον ιδρυτή της SpaceX ως «αληθινό πρωταθλητή της ελευθερίας και αληθινό φίλο του ουκρανικού λαού».

Ο Μασκ ενημερώθηκε ότι ρωσικά drones με συνδεσιμότητα Starlink ευθύνονται για μια σειρά από πρόσφατες θανατηφόρες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής σε επιβατικό τρένο που άφησε έξι νεκρούς και φέρεται να έλαβε μέτρα.

«Φαίνεται ότι τα μέτρα που λάβαμε για να σταματήσουμε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τη Ρωσία έχουν αποδώσει», έγραψε ο Musk στο X. «Ενημερώστε μας αν χρειάζεται να γίνουν περισσότερα».

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου προειδοποίησε στα μέσα Ιανουαρίου ότι από τότε που η Ρωσία άρχισε να εξοπλίζει τα φθηνά καμικάζι drones Molniya-2 με Starlink, η αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο της μάχης είχε αυξηθεί «δραματικά».

Οι δορυφόροι Starlink που λειτουργούν από την SpaceX παρέχουν υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας όπου το σύστημα λειτουργεί από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, το 2022, όταν ο Μασκ δήλωσε ότι το Starlink είχε ενεργοποιηθεί στην Ουκρανία και υποσχέθηκε περισσότερες δορυφορικές κεραίες.

Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ προειδοποίησαν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν πέρα ​​από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί το Starlink για να παρέχει διαδίκτυο στην πρώτη γραμμή.

Starlink: Η ραχοκοκαλιά του ουκρανικού στρατού

Λίγο μετά την προμήθεια του Starlink στην Ουκρανία, η σχέση του Μασκ με το Κίεβο έγινε ταραγμένη, καθώς αρνήθηκε στον ουκρανικό στρατό την πρόσβαση στο Starlink στην Κριμαία, όπου η Ρωσία έχει εγκαταστήσει στρατιωτικό εξοπλισμό από τότε που την προσάρτησε παράνομα το 2014.

Εκείνη την εποχή, ο Μασκ δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι η Ουκρανία θα είχε χρησιμοποιήσει την πρόσβαση στο Starlink για να «βυθίσει το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού στόλου», καθιστώντας την SpaceX «συνένοχη σε μια μεγάλη πράξη πολέμου».

Ο Μασκ έχει έκτοτε επανειλημμένα επικρίνει τις δυτικές χώρες για την παροχή χρηματοδότησης και όπλων στην Ουκρανία. «Είναι τρελό να συνεχίζουμε να στέλνουμε τόσα χρήματα στην Ουκρανία χωρίς να λογοδοτούμε και χωρίς κανένα τελικό στόχο», είπε.

Ωστόσο, έχει επίσης δηλώσει ότι «ανεξάρτητα από το πόσο διαφωνώ με την πολιτική για την Ουκρανία, η Starlink δεν θα απενεργοποιήσει ποτέ τα τερματικά της».

«Το σύστημα Starlink που χρησιμοποιώ είναι η ραχοκοκαλιά του ουκρανικού στρατού. Ολόκληρη η πρώτη γραμμή τους θα κατέρρεε αν το απενεργοποιούσα», δήλωσε ο Μασκ τον Μάρτιο.

Πηγή: BBC