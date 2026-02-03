Ουκρανία: Tο Κίεβο δέχεται πυραυλική επίθεση – Ισχυρές εκρήξεις

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίθεση νωρίς την Τρίτη από ρωσικούς πυραύλους, ανέφερε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Περιγράφει ισχυρότατες εκρήξεις και αναφέρει φθορές σε πολυκατοικίες αλλά και δημόσια υπηρεσία.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα ξεκινήσει στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Ο διάλογος θα γινόταν το περασμένο Σαββατοκύριακο ωστόσο ακυρώθηκε με τη Μόσχα να αποδίδει την καθυστέρηση σε σε πρόβλημα χρονοδιαγράμματος.

Πηγή: Reuters