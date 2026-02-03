Ουκρανία: Tο Κίεβο δέχεται πυραυλική επίθεση – Ισχυρές εκρήξεις

Σύνοψη από το

  • Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίθεση νωρίς την Τρίτη από ρωσικούς πυραύλους, με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης να περιγράφει ισχυρότατες εκρήξεις και φθορές σε πολυκατοικίες και δημόσια υπηρεσία.
  • Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα ξεκινήσει στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι.
  • Ο διάλογος, που θα γινόταν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ακυρώθηκε, με τη Μόσχα να αποδίδει την καθυστέρηση σε πρόβλημα χρονοδιαγράμματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίθεση νωρίς την Τρίτη από ρωσικούς πυραύλους, ανέφερε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Περιγράφει ισχυρότατες εκρήξεις και αναφέρει φθορές σε πολυκατοικίες αλλά και δημόσια υπηρεσία.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα ξεκινήσει στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Ο διάλογος θα γινόταν το περασμένο Σαββατοκύριακο ωστόσο ακυρώθηκε με τη Μόσχα να αποδίδει την καθυστέρηση σε σε πρόβλημα χρονοδιαγράμματος.

Πηγή: Reuters

03:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

02:55 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

01:20 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

23:25 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

