ΠΑΣΟΚ: Μια τρίτη κυβερνητική ΝΔ ισοδυναμεί με συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολίασε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους «χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής».
  • Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός «βάφτισε ως ‘ρήξη με τις παθογένειες’ το πάρτι μαύρου χρήματος και διασπάθισης κοινοτικών πόρων των ‘γαλάζιων’ στελεχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και εργαλειοποίησε συστηματικά το άρθρο 86.
  • Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «μια τρίτη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια».
Enikos Newsroom

πολιτική

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε απόψε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους, χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη διαφθορά, τον πελατειασμό και την απαξίωση των θεσμών που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι τέσσερις «πυλώνες» της – Σε τι αντιδρούν τα κόμματα

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «με ‘ήρεμη αυτοπεποίθηση’ – όπως επισήμαναν με διαρροές οι συνεργάτες του – ο Πρωθυπουργός βάφτισε ως ‘ρήξη με τις παθογένειες’ το πάρτι μαύρου χρήματος και διασπάθισης κοινοτικών πόρων των ‘γαλάζιων’ στελεχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Επιπλέον αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης «μίλησε για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, με την ‘ήρεμη αυτοπεποίθηση’ ενός Πρωθυπουργού που εργαλειοποίησε συστηματικά το άρθρο 86 για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες και σκηνοθέτησε πρωτοφανείς διαδικασίες στη Βουλή».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «μια τρίτη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια». |
«Ο ελληνικός λαός αξίζει καλύτερα και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», τονίζει.

00:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Θανάσης Κοντογεώργης: Η συνταγματική αναθεώρηση υπερβαίνει την κομματική σκοπιμότητα

«Η συνταγματική αναθεώρηση υπερβαίνει την κομματική σκοπιμότητα και μας οδηγεί στον πυρήνα της...
23:15 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι τέσσερις «πυλώνες» της – Σε τι αντιδρούν τα κόμματα

Ο πρωθυπουργός το πρωί της Δευτέρας στο τηλεοπτικό του μήνυμα προς τους πολίτες, άνοιξε ουσιασ...
22:08 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Φιλοδοξία μου είναι το 2030 να έχουμε κλείσει όλες τις εκκρεμότητες με το πελατειακό κράτος»

Στην Αναθεώρηση του Συντάγματος, τα διλήμματα των εκλογών, και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανα...
21:37 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια χαμένη μάχη – Σωστή η διάταξη για τη συνεπιμέλεια»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι «ήταν μι...
