The Washington Post: Τι έχουμε μάθει ως τώρα από τα νέα στοιχεία στην υπόθεση Επστάιν – «Η αλήθεια να φτάσει στο κόκκαλο»

Ύστερα από μήνες ενδελεχούς ελέγχου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα 3 εκατομμύρια σελίδες ανακριτικών φακέλων που σχετίζονται με τη ζωή και τον θάνατο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν. Η The Washington Post εξετάζει τα έγγραφα από τη στιγμή της δημοσιοποίησής τους.

Οι αναφορές στον Τραμπ

Περιέχουν περίπου δύο ντουζίνες αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι αναφορές στον Τραμπ κυμαίνονται από χυδαίες έως ασαφείς αναφορές ότι παρευρέθηκε σε πάρτι με τον Επστάιν», έγραψαν οι Πέρι Στάιν και Έιμι Μπ. Ουάνγκ στο άρθρο τους για τη δημοσιοποίηση. «Ορισμένες περιλαμβάνουν μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του Τραμπ. Δεν είναι σαφές ποιος συνέταξε τη λίστα ή για ποιον σκοπό».

Ο Τραμπ και ο Επστάιν ήταν κάποτε στενοί φίλοι, όμως ήρθαν σε ρήξη στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη σε σχέση με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν και έχει υποβαθμίσει τη σημασία των φακέλων, χαρακτηρίζοντάς τους «απάτη».

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο οποίος επέβλεψε την εξέταση των εγγράφων από το υπουργείο, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα ονόματα ισχυρών ανδρών που είχαν συνδεθεί με τον Επστάιν δεν είχαν λογοκριθεί στο υλικό, αλλά πρόσθεσε ότι κανένα στοιχείο στους φακέλους δεν έφτανε στο επίπεδο της ποινικής ενοχοποίησης οποιουδήποτε.

«Δεν υπήρχε τίποτα εκεί μέσα που να μας επέτρεπε να ασκήσουμε δίωξη σε οποιονδήποτε», δήλωσε στο CNN την Κυριακή. «Στη συνέχεια δώσαμε στη δημοσιότητα πάνω από 3,5 εκατομμύρια σελίδες, τις οποίες πλέον μπορεί να δει ολόκληρος ο κόσμος και να κρίνει αν κάναμε λάθος». Τέλος, την Κυριακή κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο Μπλανς πρόσθεσε ότι αυτό σηματοδοτεί το τέλος της ανασκόπησης του υπουργείου. «Αυτή η ανασκόπηση έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε στο ABC.

Το συμπέρασμα των ΜΜΕ

Τι έχουμε μάθει λοιπόν από τους φακέλους; Τα διεθνή ΜΜΕ έχουν με τους τίτλους τους σταθεί σε αυτά που θεώρησαν πιο σημαντικά:

Washington Post : Φωτογραφίες από τους φακέλους Επστάιν φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα

Φωτογραφίες από τους φακέλους Επστάιν φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα BBC: Ο επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 «μετανιώνει βαθύτατα» για φλερτ μέσω email με τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 «μετανιώνει βαθύτατα» για φλερτ μέσω email με τη Γκισλέιν Μάξγουελ New York Times : Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ σχεδίαζε ταξίδι στο νησί του Επστάιν

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ σχεδίαζε ταξίδι στο νησί του Επστάιν Business Insider : Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι οι ισχυρισμοί σε email του Επστάιν είναι «απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς»

Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι οι ισχυρισμοί σε email του Επστάιν είναι «απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς» NBC News : Ο Έλον Μασκ εξέφρασε ενδιαφέρον να επισκεφθεί το νησί του Τζέφρι Επστάιν, δείχνουν νεοδημοσιευμένα emails

Ο Έλον Μασκ εξέφρασε ενδιαφέρον να επισκεφθεί το νησί του Τζέφρι Επστάιν, δείχνουν νεοδημοσιευμένα emails AP: Οι φάκελοι Επστάιν οδηγούν σε παραίτηση στη Σλοβακία και σε εκκλήσεις στη Βρετανία για συνεργασία πρώην πρίγκιπα

Οι φάκελοι Επστάιν οδηγούν σε παραίτηση στη Σλοβακία και σε εκκλήσεις στη Βρετανία για συνεργασία πρώην πρίγκιπα New York Post : Ο Μπρετ Ράτνερ — σκηνοθέτης του «Melania» — αγκαλιάζει γυναίκα σε καναπέ δίπλα στον Τζέφρι Επστάιν σε φωτογραφία από τη δημοσιοποίηση υλικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο Μπρετ Ράτνερ — σκηνοθέτης του «Melania» — αγκαλιάζει γυναίκα σε καναπέ δίπλα στον Τζέφρι Επστάιν σε φωτογραφία από τη δημοσιοποίηση υλικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης Variety: Ο συνεργάτης του CBS News Πίτερ Άττια δέχεται έντονη κριτική μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις από τους φακέλους Επστάι.

Οι φάκελοι αναδεικνύουν ξεκάθαρα το βάθος και το εύρος του δικτύου του Επστάιν, καθώς και τον αριθμό των πλουσιότερων και ισχυρότερων ανδρών του κόσμου που κινούνταν στην τροχιά του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια απλή αναφορά σε αυτό το τεράστιο αρχείο δεν συνιστά απόδειξη ποινικού αδικήματος.

Αναπάντητα ερωτήματα

Αναρίθμητα ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τον Επστάιν και τους άνδρες που αναφέρονται. Πολιτικά, ωστόσο, το βασικό ερώτημα είναι αν αυτή η δημοσιοποίηση σηματοδοτεί το τέλος της νομοθετικής πίεσης για την πλήρη αποδέσμευση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τον νεκρό πλέον χρηματοοικονομικό παράγοντα.

Η δημοσιοποίηση αυτή προκλήθηκε από την ψήφιση του Νόμου Διαφάνειας για τους Φακέλους Επστάιν, μιας δικομματικής πρωτοβουλίας της Βουλής που κέρδισε την υποστήριξη ενός απροσδόκητα μεγάλου μέρους της βάσης MAGA του Τραμπ. Η στήριξη αυτή άσκησε πίεση στους Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες να συνταχθούν με την δημοσιοποίηση και στον πρόεδρο Τραμπ να υπογράψει το νομοσχέδιο τον Νοέμβριο.

Ο νόμος επιτρέπει λογοκρισία για την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων, αλλά ορίζει ότι καμία πληροφορία δεν μπορεί να αποκρυφθεί ή να λογοκριθεί λόγω «αμηχανίας, βλάβης φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας» κάποιου που αναφέρεται.

Ένα ευρύ τμήμα της αμερικανικής κοινής γνώμης — Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί — έχει ζητήσει τη δημοσιοποίηση των φακέλων, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ομοσπονδιακής έρευνας για τον Επστάιν και το αν άλλα ισχυρά πρόσωπα ήταν συνένοχα στα εγκλήματά του. Ο Επστάιν δήλωσε ένοχος το 2008 για δύο κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και η αποπλάνηση ανηλίκου. Το 2019 κατηγορήθηκε για σεξουαλική εμπορία και φέρεται να είχε κακοποιήσει πολλά κορίτσια επί σειρά ετών. Πέθανε υπό κράτηση το 2019.

Κρύβουν στοιχεία

Αρκετοί νομοθέτες έχουν ζητήσει τη δημοσιοποίηση πρόσθετων εγγράφων και μεγαλύτερη πρόσβαση σε μη λογοκριμένους φακέλους. Ο βουλευτής Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικανός – Κεντάκι), ένας από τους αρχιτέκτονες του Νόμου Διαφάνειας για τους Φακέλους Επστάιν, έγραψε στο X ότι «πάρα πολλά έγγραφα εξακολουθούν να αποκρύπτονται ή να είναι λογοκριμένα, αλλά θα φτάσουμε κι εκεί».

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία (Καλιφόρνια), ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε μετά τη δημοσιοποίηση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αψηφά κλήτευση που απαιτεί από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να παραδώσει στην επιτροπή τους μη λογοκριμένους φακέλους, συμπεριλαμβανομένων όλων των ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτό δεν έχει συμβεί, οδηγώντας τον Γκαρσία να κατηγορήσει το υπουργείο ότι «παραβιάζει τον νόμο».

«Απαιτούμε τα ονόματα των συνεργών του Επστάιν και των ανδρών και παιδόφιλων που κακοποίησαν γυναίκες και κορίτσια», δήλωσε ο Γκαρσία. «Θα ξεκινήσουμε ενδελεχή εξέταση αυτής της τελευταίας, περιορισμένης δημοσιοποίησης, αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι: η δουλειά και η έρευνά μας μόλις αρχίζουν».

Το ίδιο τόνισε και ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής, Χακίμ Τζέφρις. «Δεν τελείωσε», δήλωσε ο Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη. «Και δεν θα τελειώσει μέχρι να υπάρξει πλήρης και απόλυτη διαφάνεια, όπως απαιτούν οι επιζώντες, ώστε να υπάρξει πλήρης και απόλυτη λογοδοσία. Αυτή είναι μια βασική αρχή σε αυτή τη χώρα».