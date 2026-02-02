Εξαφάνιση Λόρας: Ο πατέρας της ήταν αυτός που αποκάλυψε ότι ταξίδεψε στη Γερμανία – Το πρόσωπο-«κλειδί», η νέα μαρτυρία και οι «στοχευμένες» κινήσεις της ανήλικης

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση εξαφάνισης της Λόρας βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς όπως προκύπτει, ο πατέρας της 16χρονης ήταν αυτός που αποκάλυψε στις αρχές ότι το παιδί έχει φύγει για τη Γερμανία. Την ίδια στιγμή, νέα μαρτυρία αναφέρει πως η ανήλικη δεν ταξίδεψε μόνη της προς την Φρανκφούρτη.

Ο πατέρας της ανήλικης, βλέποντας ότι οι έρευνες ήταν στο «σημείο μηδέν», κάλεσε ο ίδιος την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε η Λόρα και επειδή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια του απάντησαν, κάτι που δεν έκαναν στην Αστυνομία. Στη συνέχεια, ο πατέρας της Λόρας ενημέρωσε την Ασφάλεια και το απόγευμα της Τρίτης κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του Star.

Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι αστυνομικοί είδαν στα βλέμματά τους ανακούφιση. Το ερώτημα είναι αν αυτό συνέβη «επειδή ξέρουν ότι το παιδί τους είναι στη Γερμανία ή επειδή υποψιάζονται πού είναι», όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού.

Τι είπαν οι γονείς της Λόρας στις Αρχές – Το πρόσωπο – «κλειδί»

«Στη Φρανκφούρτη δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν έχουμε κανέναν. Στο Αμβούργο όμως είναι οι άνθρωποί μας. Έχουμε και φίλους αλλά και ο ετεροθαλής αδελφός της εκεί μένει. Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι, αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν», φέρεται να είπαν οι ίδιοι στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι γερμανικές αρχές, πάντως, έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδελφό της 16χρονης, που όπως φαίνεται δεν μένει ούτε σε εκείνον. Υπάρχει όμως ένα ακόμα πρόσωπο – κλειδί, η γυναίκα που εμπιστευόταν η Λόρα όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Είναι η γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρας, με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Η Ελληνική Αστυνομία περιμένει αυτή τη στιγμή την επίσημη επιβεβαίωση ότι το παιδί είναι στη Γερμανία, αναμένοντας τη λίστα επιβατών, που είναι αμφίβολο αν θα τη λάβει. Μάλιστα, οι αστυνομικοί πήραν απάντηση στο έγγραφο που έστειλαν στους Γερμανούς συναδέλφους τους για το αν το παιδί έχει αποβιβαστεί, με την απάντηση όμως να είναι πως δεν μπορούν να το επιβεβαιώσουν.

«Δεν ήταν μόνη της στην πτήση»

Την ίδια στιγμή, νέα μαρτυρία που βλέπει το φως της δημοσιότητας από συνεπιβάτη της κοπέλας, ο οποίος ήταν στην ίδια πτήση της αεροπορικής εταιρείας από Αθήνα προς Φρανκφούρτη τονίζει ότι η 16χρονη δεν ήταν μόνη της στην πτήση.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν μαζί με έναν νεαρό με μακριά μαλλιά», ανέφερε στο MEGA ο συνεπιβάτης της 16χρονης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η Λόρα κατά τη διάρκεια της πτήσης πήγαινε στη θέση του νεαρού και μιλούσαν και αντίστροφα εκείνος στη Λόρα. Μάλιστα, τόσο η Λόρα όσο και ο νέος, έκαναν παράπονα γιατί δεν τους έβαλαν να κάτσουν μαζί και ειδοποιήθηκε και το προσωπικό του αεροσκάφους για την επίλυση του θέματος.

Ο μάρτυρας τόνισε δε πως υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από την πλευρά του νέου γιατί είπε «είμαστε ζευγάρι, δεν γίνεται να μη καθόμαστε μαζί».

Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ.: Δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι το παιδί αυτό έχει πάει στο αεροδρόμιο

Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας κα Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στον ΑΝΤ1 στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι δεν γινόταν να αποτραπεί η έξοδος του κοριτσιού από τη χώρα διότι δηλώθηκε η εξαφάνισή της, ενώ εκείνη είχε ήδη φύγει και είχε φτάσει στη Γερμανία.

«Αναζητήσαμε τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στην Αττική αφού πέρασαν τα δύο πρώτα 24ωρα, να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει ουσιαστική καθυστέρηση στην αναζήτηση του παιδιού. Επειδή στην αρχική κατάσταση των γονιών είχε αναφερθεί ένα συγγενικό πρόσωπο στη Γερμανία, οι ελληνικές αρχές επικοινώνησαν με τις γερμανικές, ζήτησαν να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος από τα πρώτα 24ωρα και ζήτησαν στην περίπτωση που το παιδί βρεθεί στη Γερμανία να τεθεί σε φύλαξη. Άρα πριν καν ξεκινήσει η αναζήτηση της εδώ, είχε ξεκινήσει στη Γερμανία. Για αυτό ξεκαθαρίζω, δεν υπήρχε καθυστέρηση σε αυτό».

Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι «στοχευμένες» κινήσεις της 16χρονης

Κάτω από τη «μύτη» των ελληνικών και γερμανικών αρχών, αλλά και της Europol, η ανήλικη παραμένει ακόμη κρυμμένη.

Σύμφωνα με το Star, η Λόρα μέσα σε 12 ώρες διένυσε 2.300 χιλιόμετρα, αποφεύγοντας κάμερες και ακολουθώντας επιλεκτικές διαδρομές. Από το Ρίο βρέθηκε, για άγνωστο λόγο, στον Ζωγράφου και στη συνέχεια στην Ομόνοια, περιοχή με μικρά, σχεδόν «αόρατα» ταξιδιωτικά γραφεία.

Σύμφωνα με ειδικούς, ακόμη και αν οι αρχές γνωρίζουν πού βρίσκεται, δεν είναι βέβαιο ότι θα ενημερωθούν οι γονείς της ή η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον εξετάζεται το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής βίας.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση οδηγού ταξί, καθώς οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιχειρούν να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη της Λόρα, μετά τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να είχε στα ρωσικά. Ο τηλεοπτικός σταθμός αποκάλυψε ακόμη ότι η ανήλικη είχε μαζί της δύο κινητά τηλέφωνα: με το ένα έστελνε μόνο email, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη υπηρεσία ελβετικής εταιρείας, ενώ με το δεύτερο πραγματοποιούσε μόνο τηλεφωνικές κλήσεις.

Οι γερμανικές αρχές έχουν ενημερώσει επισήμως ότι κανένας από τους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής.