Ενδοοικογενειακή βία στην Εύβοια: Ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους στην Εύβοια – Αναζητείται από την ΕΛΑΣ

  • Μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την Εύβοια, καθώς το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, ένας άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα του, χτυπώντας την μπροστά στο ανήλικο παιδί τους στη Νέα Αρτάκη.
  • Μέσα στον τρόμο και την απελπισία, η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να αντιδράσει. Κρατώντας το παιδί της στην αγκαλιά, έφυγε τρέχοντας από το σπίτι και κάλεσε την Άμεση Δράση.
  • Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση, με την γυναίκα να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του συζύγου της. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

περιπολικό

Μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την Εύβοια. Το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός σπιτιού, στην Νέα Αρτάκη ένας έντονος καβγάς ανάμεσα σε μία μητέρα και τον σύζυγό της κατέληξε σε σκηνές ακραίας βίας. Ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα του, χτυπώντας την μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, το οποίο έγινε μάρτυρας του εφιάλτη που βίωνε η μητέρα του.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η ένταση μέσα στο σπίτι αυξανόταν όσο περνούσε η ώρα. Ο σύζυγος, σε κατάσταση εκτός ελέγχου, ξυλοκόπησε τη γυναίκα του με πρωτοφανή αγριότητα, αδιαφορώντας για την παρουσία του παιδιού. Το μικρό, φοβισμένο και ανήμπορο να αντιδράσει, παρακολουθούσε όσα συνέβαιναν, ενώ η μητέρα του προσπαθούσε να προστατευθεί από τα χτυπήματα.

Μέσα στον τρόμο και την απελπισία, η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να αντιδράσει. Κρατώντας το παιδί της στην αγκαλιά, έφυγε τρέχοντας από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς ασφαλές σημείο της περιοχής. Μόλις ένιωσε ότι απομακρύνθηκε αρκετά από τον σύζυγό της, κάλεσε την Άμεση Δράση, ζητώντας βοήθεια.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση. Περιπολικό έφτασε στο σημείο όπου βρισκόταν η γυναίκα με το παιδί της και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους ηρεμήσουν. Στη συνέχεια, πήραν αναλυτική κατάθεση από το θύμα, το οποίο περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα, εμφανώς καταβεβλημένη αλλά αποφασισμένη, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του συζύγου της, θέλοντας να βάλει τέλος στον κύκλο της βίας.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται είναι ιδιαίτερα βαριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και της Νέας Αρτάκης, όπου ο άνδρας φέρεται να έχει διαφύγει.

