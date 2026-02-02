Ρωσία: Εντυπωσιακό βίντεο αναγνώστη με πολλαπλά φεγγάρια στον ουρανό πάνω από τη Μόσχα – Τι είναι το φαινόμενο της «Παρασελήνης»

Τα τελευταία βράδια, ο ουρανός πάνω από τη Μόσχα φιλοξενεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο. Ξαφνικά εμφανίζονται, αντί για τη Σελήνη, πολλαπλά φεγγάρια, προκαλώντας συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από τη Μόσχα, ο ουρανός πάνω από την πρωτεύουσα της Ρωσίας θυμίζει σκηνικό από το σύμπαν του «Star Wars», όπου υπάρχουν πλανήτες με περισσότερους από έναν ήλιους και πολλαπλά φεγγάρια.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Τι είναι η “παρασελήνη”

Φυσικά δεν υπήρχαν πολλαπλά φεγγάρια στον ουρανό. Πρόκειται για το φαινόμενο γνωστό ως «παρασελήνη». Ωστόσο, το θέαμα ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο και πρωτόγνωρο.

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο κατά το οποίο εμφανίζονται δύο ή περισσότερες φωτεινές εικόνες της Σελήνης, δίπλα και από τις δύο πλευρές της πραγματικής. Δημιουργείται τη στιγμή που το φως του φεγγαριού περνά μέσα από μικρούς, επίπεδους κρύσταλλους πάγου που αιωρούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα και σπάει σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τα λεπτά σύννεφα από πάγο πάνω από τη Μόσχα δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να φαίνεται έντονα το φαινόμενο.

Θέαση αντίστοιχων φαινομένων παρατηρείται στις πολικές ή πολύ κρύες περιοχές, όπου οι παγοκρύσταλλοι σχηματίζονται εύκολα σε μεγάλα ύψη.

🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026