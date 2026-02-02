Ρωσία: Εντυπωσιακό βίντεο αναγνώστη με πολλαπλά φεγγάρια στον ουρανό πάνω από τη Μόσχα – Τι είναι το φαινόμενο της «Παρασελήνης»

Σύνοψη από το

  • Τα τελευταία βράδια, ο ουρανός πάνω από τη Μόσχα φιλοξένησε ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, με πολλαπλά φεγγάρια να εμφανίζονται αντί για τη Σελήνη. Το θέαμα προκάλεσε συζητήσεις στο διαδίκτυο και εντυπωσίασε τους κατοίκους.
  • Φυσικά δεν υπήρχαν πολλαπλά φεγγάρια στον ουρανό, καθώς πρόκειται για το φαινόμενο γνωστό ως «παρασελήνη». Παρόλα αυτά, το θέαμα ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο και πρωτόγνωρο.
  • Η «παρασελήνη» είναι ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο κατά το οποίο εμφανίζονται δύο ή περισσότερες φωτεινές εικόνες της Σελήνης. Δημιουργείται όταν το φως του φεγγαριού περνά μέσα από μικρούς, επίπεδους κρυστάλλους πάγου που αιωρούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Εντυπωσιακό βίντεο αναγνώστη με πολλαπλά φεγγάρια στον ουρανό πάνω από τη Μόσχα – Τι είναι το φαινόμενο της «Παρασελήνης»

Τα τελευταία βράδια, ο ουρανός πάνω από τη Μόσχα φιλοξενεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο. Ξαφνικά εμφανίζονται, αντί για τη Σελήνη, πολλαπλά φεγγάρια, προκαλώντας συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από τη Μόσχα, ο ουρανός πάνω από την πρωτεύουσα της Ρωσίας θυμίζει σκηνικό από το σύμπαν του «Star Wars», όπου υπάρχουν πλανήτες με περισσότερους από έναν ήλιους και πολλαπλά φεγγάρια.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Τι είναι η “παρασελήνη”

Φυσικά δεν υπήρχαν πολλαπλά φεγγάρια στον ουρανό. Πρόκειται για το φαινόμενο γνωστό ως «παρασελήνη». Ωστόσο, το θέαμα ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο και πρωτόγνωρο.

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο κατά το οποίο εμφανίζονται δύο ή περισσότερες φωτεινές εικόνες της Σελήνης, δίπλα και από τις δύο πλευρές της πραγματικής. Δημιουργείται τη στιγμή που το φως του φεγγαριού περνά μέσα από μικρούς, επίπεδους κρύσταλλους πάγου που αιωρούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα και σπάει σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τα λεπτά σύννεφα από πάγο πάνω από τη Μόσχα δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να φαίνεται έντονα το φαινόμενο.

Θέαση αντίστοιχων φαινομένων παρατηρείται στις πολικές ή πολύ κρύες περιοχές, όπου οι παγοκρύσταλλοι σχηματίζονται εύκολα σε μεγάλα ύψη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2026

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες προσλήψεις: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
21:09 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Grok: Πώς o Έλον Μασκ επέτρεψε στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του Χ να γίνει «παραγωγός πορνό»

Λίγες εβδομάδες πριν ο Έλον Μασκ αποχωρήσει επίσημα από τη θέση του στην κυβέρνηση την περασμέ...
20:55 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κιρ Στάρμερ: Ζητεί να γίνει πλήρης έρευνα για τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με τον Πίτερ Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ζήτησε την έναρξη πλήρους έρευνας για τους δεσμούς με...
20:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Τραμπ: Ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με την Ινδία

Σε εμπορική συμφωνία που προβλέπει άμεση μείωση των δασμών στα προϊόντα η μία της άλλης, συμφώ...
19:25 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να δημιουργήσει ένα απόθεμα σπάνιων γαιών για να μειώσει την εξάρτηση από το Πεκίνο

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διαθέσει σχεδόν 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενό...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα