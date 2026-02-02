Νέα Πέραμος: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών για το άγριο έγκλημα με θύμα τον 27χρονο επιχειρηματία – «Δεν είχε πειράξει κανέναν» λένε οι γονείς του

Στις επαγγελματικές σχέσεις και σε οικονομικές δοσοληψίες του αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο της δολοφονίας του επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο. Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την απαγωγή του, καθώς οι δράστες φαίνεται πως τον βασάνιζαν επί 6 ημέρες πριν τον «γαζώσουν» με 10 σφαίρες και τον πετάξουν σε ρέμα. Την ίδια στιγμή, οι γονείς του, υποστηρίζουν πως ο γιος τους δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, δηλώνοντας πως αυτό που επιθυμούν είναι να βρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη φυλακή.

«Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν», δήλωσε η μητέρα του 27χρονου με λυγμούς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Star. «Ψάχνω από την αστυνομία να μάθουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει δείξει ότι φοβόταν τίποτα. Το βλέπετε και στο βίντεο, περπατάει με το κινητό του. Είναι αμέριμνος, δεν φοβάται τίποτα», συμπλήρωσε η μητέρα του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του άτυχου νέου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως: «Επιθυμώ να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να κλειστεί μέσα στη φυλακή. Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν. Τώρα για ποιον λόγο τον σκότωσαν, αυτοί ξέρουν».

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, εκτέλεσαν τον 27χρονο επιχειρηματία με 10 σφαίρες: 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι, η οποία ήταν και η χαριστική βολή. Μάλιστα, η ιατροδικαστική έκθεση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σε πρώτη φάση έδειξε πως οι απαγωγείς κρατούσαν 6 ημέρες τον 27χρονο, με τις εκτιμήσεις των αρχών να επικεντρώνονται στο ότι κάτι προσπαθούσαν να πάρουν από αυτόν.

Μάλιστα, στο πρόσωπο και τα χείλια του, ο 27χρονος είχε χτυπήματα, ενώ στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του βρέθηκαν 2 κάλυκες. Η ώρα θανάτου προσδιορίζεται Σάββατο βράδυ με Κυριακή πρωί. Πού τον κρατούσαν, όμως, τόσες μέρες; Ποιο ήταν το κρησφύγετο των δραστών; Το Ανθρωποκτονιών ψάχνει να βρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, προκειμένου να φτάσει στη σύλληψη των δολοφόνων.

Σημειώνεται πως ο 27χρονος προέρχεται από ευκατάστατη οικογένεια. Οι απαγωγείς του, ωστόσο, δε ζήτησαν ποτέ λύτρα.

Ένα στοιχείο που προβληματίζει τους αστυνομικούς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, είναι το μένος των δραστών. Τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή αν οι δράστες προσπαθούσαν να αποσπάσουν κάποια πληροφορία που γνώριζε το θύμα και δεν την αποκάλυπτε.

Επίσης, μιλούν για ένα πρόσωπο που δεν είχε απασχολήσει ποτέ την Ελληνική Αστυνομία, γι’ αυτό και πλέον η έρευνα στρέφεται στις καταθέσεις συγγενών και φίλων, προκειμένου να φτάσουν και στα ίχνη του ηθικού αυτουργού, αν και εφόσον υπάρχει, αλλά και των φυσικών αυτουργών που δολοφόνησαν με τέτοιο βάναυσο τρόπο τον 27χρονο.

Τον άρπαξαν πριν προλάβει να μπει στο σπίτι του

Κάμερα ασφαλείας τον έχει καταγράψει να επιστρέφει στο σπίτι του τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Έξω όμως από αυτό, τον περιμέναν τέσσερις ένοπλοι, που τον υποχρέωσαν να επιβιβαστεί στο τετρακίνητο αυτοκίνητό τους. Με αυτό, μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άτυχος 27χρονος είχε προλάβει να χτυπήσει το κουδούνι της πολυκατοικίας του, αλλά δεν μπήκε ποτέ μέσα και έτσι η σύντροφός του ανησύχησε και κάλεσε την αστυνομία.

Σε επικοινωνία που είχε μαζί της συνεργάτης της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», η ίδια απάντησε αρνητικά σε ερώτηση για το εάν το θύμα είχε προβλήματα με τον νόμο. Για το εάν υπήρχαν επιχειρηματικά προβλήματα, η ίδια είπε πως είχαν μια εταιρεία ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και πως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με αυτή.

Οι απαγωγείς, έχοντας αρπάξει τον 27χρονο, εξαφανίστηκαν με το σκουρόχρωμο αυτοκίνητο που είχε πλαστές πινακίδες. Οι δράστες φαίνεται να ακολούθησαν μια μεγάλη διαδρομή, πάνω από 20 χιλιόμετρα. Μάλιστα, στα τελευταία 20 λεπτά της διαδρομής, όπως μεταδίδει το Star, ο δρόμος είναι κακοτράχαλος και ερημικός.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Όπως έγινε γνωστό, το μεσημέρι της Κυριακής, ένας πολίτης που έκανε βόλτα με τον σκύλο του, εντόπισε τη σορό του 27χρονου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι δράστες πυροβόλησαν τον 27χρονο πισώπλατα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να προσπάθησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν λόγω της υγρασίας και του νερού που υπάρχει στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Πληροφορίες, θέλουν τον 27χρονο να συνεργαζόταν με έναν άλλον επιχειρηματία, ο οποίος πριν από 2 χρόνια δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στη Μάνδρα, το οποίο βρισκόταν έξω από το σπίτι του.