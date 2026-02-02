Grok: Πώς o Έλον Μασκ επέτρεψε στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του Χ να γίνει «παραγωγός πορνό»

Λίγες εβδομάδες πριν ο Έλον Μασκ αποχωρήσει επίσημα από τη θέση του στην κυβέρνηση την περασμένη άνοιξη, οι υπάλληλοι της ομάδας ανθρώπινων δεδομένων της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI έλαβαν μια εκπληκτική απαίτηση από τον εργοδότη τους, ο οποίος τους ζήτησε να δεσμευτούν να εργαστούν με βλάσφημο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου σεξουαλικού υλικού.

Η xAI έφτιαχνε εκείνη την εποχή το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης του Χ (πρώην Twitter), το Grok. Η εργασία των υπαλλήλων θα απαιτούσε την έκθεση σε «ευαίσθητο, βίαιο, σεξουαλικό και/ή άλλο προσβλητικό ή ενοχλητικό περιεχόμενο», ανέφερε η δήλωση που έπρεπε να υπογράψουν. Το κείμενο όριζε ότι τέτοιο περιεχόμενο «μπορεί να είναι ενοχλητικό, τραυματικό και/ή να προκαλέσει ψυχολογικό στρες».

Τα πάντα για το κλικ

Η δήλωση, την οποία δύο πρώην υπάλληλοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν και της οποίας ένα αντίγραφο απέκτησε η εφημερίδα The Washington Post, προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένα μέλη της ομάδας, τα οποία είχαν προσληφθεί για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο το chatbot Grok της xAI ανταποκρίνεται στους χρήστες.

Για ορισμένους υπαλλήλους, αυτό σηματοδότησε μια ανησυχητική νέα κατεύθυνση για μια εταιρεία που ιδρύθηκε «με σκοπό την επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων του ανθρώπου», σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Ίσως τώρα, σκέφτηκαν, ήταν πρόθυμη να παράγει οποιοδήποτε περιεχόμενο θα μπορούσε να προσελκύσει και να διατηρήσει τους χρήστες.

Οι ανησυχίες τους αποδείχθηκαν προφητικές, είπαν οι υπάλληλοι. Τους επόμενους μήνες, τα μέλη της ομάδας εκτέθηκαν ξαφνικά σε μια σειρά από ηχητικά αρχεία με σεξουαλικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων άσεμνων συνομιλιών που είχαν οι επιβάτες της Tesla με το chatbot του αυτοκινήτου και σεξουαλικών αλληλεπιδράσεων άλλων χρηστών με τα chatbots του Grok, είπε ένας από τους υπαλλήλους, ένας διευθυντής.

Ο Μασκ κοιμάται στο Χ

Το υλικό ήρθε στην επιφάνεια καθώς η ομάδα εργάζονταν για να εκπαιδεύσει το Grok να συμμετέχει σε τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις. Από τότε που άφησε τη θέση του ως υπεύθυνος της υπηρεσίας DOGE των ΗΠΑ τον Μάιο, ο Μασκ έχει γίνει μόνιμη παρουσία στα γραφεία της xAI — μερικές φορές κοιμάται εκεί τη νύχτα — καθώς πιέζει για την αύξηση της δημοτικότητας του Grok, σύμφωνα με δύο από τα άτομα.

Σε κάθε συνάντηση, προωθεί ένα νέο μέτρο, τα «δευτερόλεπτα ενεργού χρήστη», για να μετρήσει με ακρίβεια πόσο χρόνο περνούν οι άνθρωποι συνομιλώντας με το chatbot, σύμφωνα με δύο από τα άτομα.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για σχετικότητα, η xAI υιοθέτησε τη δημιουργία σεξουαλικού υλικού, κυκλοφορώντας δημόσια σέξι AI συντρόφους, καταργώντας τους περιορισμούς στο σεξουαλικό υλικό και αγνοώντας τις εσωτερικές προειδοποιήσεις σχετικά με τους δυνητικά σοβαρούς νομικούς και ηθικούς κινδύνους της παραγωγής τέτοιου περιεχομένου, σύμφωνα με συνεντεύξεις με περισσότερους από μισή ντουζίνα πρώην υπαλλήλους της X και της xAI, καθώς και με πολλά άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο σκέψης του Μασκ— μερικά από τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο για επαγγελματικά αντίποινα — και με έγγραφα που έλαβε η The Post.

Στο X, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που ήταν γνωστός ως Twitter και τον οποίο ο Μασκ αγόρασε το 2022, οι ομάδες ασφάλειας προειδοποίησαν επανειλημμένα τη διοίκηση σε συναντήσεις και μηνύματα ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης του θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους χρήστες να δημιουργήσουν σεξουαλικές εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με παιδιά ή διασημότητες, κάτι που θα μπορούσε να παραβιάζει το νόμο, σύμφωνα με δύο από τα άτομα.

Οι προειδοποιήσεις

Στο xAI, η ομάδα ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, υπεύθυνη για την πρόληψη σοβαρών ζημιών, όπως η κατασκευή κυβερνοόπλων από τους χρήστες μέσω της εφαρμογής, αποτελείτο από μόλις δύο ή τρία άτομα για το μεγαλύτερο μέρος του 2025, σύμφωνα με δύο από τα άτομα, ένα μικρό μέρος των δεκάδων υπαλλήλων σε παρόμοιες ομάδες στο OpenAI ή σε άλλους ανταγωνιστές.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν συνήθως θέσει αυστηρούς περιορισμούς στη δημιουργία ή την επεξεργασία εικόνων και βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αποτρέψουν τους χρήστες από τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή ψεύτικου περιεχομένου σχετικά με διασημότητες.

Όμως, όταν η xAI ενσωμάτωσε τα εργαλεία επεξεργασίας της στο X τον Δεκέμβριο, δίνοντας σε οποιονδήποτε διαθέτει λογαριασμό τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια εικόνα με AI, επέτρεψε τη διάδοση σεξουαλικών εικόνων με πρωτοφανή ταχύτητα και κλίμακα, δήλωσε ο David Thiel, πρώην διευθυντής τεχνολογίας του Stanford Internet Observatory.

Το Grok «είναι εντελώς διαφορετικό από τον τρόπο λειτουργίας οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας [AI] επεξεργασίας εικόνων», είπε. Ο Μασκ και η xAI δεν απάντησαν σε ένα λεπτομερές αίτημα για σχόλιο. Ούτε η X απάντησε σε ένα ξεχωριστό λεπτομερές αίτημα για σχόλιο.

Αυτή η αλλαγή στη φιλοσοφία της xAI πίσω από τα παρασκήνια έγινε δημόσια γνωστή τον περασμένο μήνα, όταν το Grok δημιούργησε μια σειρά σεξουαλικών εικόνων, τοποθετώντας πραγματικές γυναίκες σε σεξουαλικές πόζες, όπως να ραντίζουν τα πρόσωπά τους με σαντιγί και να «γδύνονται» με αποκαλυπτικά ρούχα, συμπεριλαμβανομένων μπικίνι τόσο μικρά όσο ένα νήμα οδοντικού νήματος. Ο Μασκ φάνηκε να ενθαρρύνει το γδύσιμο σε αναρτήσεις στο X.

Το Grok δημιούργησε επίσης 23.000 σεξουαλικές εικόνες που φαίνεται να απεικονίζουν παιδιά, σύμφωνα με εκτιμήσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Center for Countering Digital Hate.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις εταιρείες xAI, X ή Grok σχετικά με τις λειτουργίες αυτές, οι οποίες, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές, φαίνεται να παραβιάζουν τους νόμους κατά των μη συναινετικών εικόνων με σεξουαλικό περιεχόμενο και του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά το σκάνδαλο με τις «γυμνές» εικόνες, ο Μασκ δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει την ύπαρξη γυμνών εικόνων ανηλίκων που έχουν δημιουργηθεί από το Grok».