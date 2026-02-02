Βουλή-Πλεύρης: Δύο προσωρινές και μία μόνιμη δομή μεταναστών στην Κρήτη

Την κατάθεση τροπολογίας που θα προβλέπει τη λειτουργία μίας μόνιμης δομής και δύο προσωρινών κέντρων κράτησης μεταναστών στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, σημειώνοντας πως δομές, αποτροπή από το Λιμενικό και γρήγορες επιστροφές, είναι το τρίπτυχο διαχείρισης και αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή, Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών-προσφυγικών αφίξεων στην Κρήτη που έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις», ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, που θα προβλέπει τη λειτουργία μίας μόνιμης δομής στο νησί και δύο προσωρινών κέντρων κράτησης στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Όπως είπε ο υπουργός, στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που θα ψηφιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, (4/2/26) θα υπάρξει και τροπολογία ειδικά για την Κρήτη, για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε καταλήξει σε δύο προσωρινούς χώρους, τους οποίους θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το υπουργείο Μετανάστευσης, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, προκειμένου αυτοί να διαμορφωθούν πλήρως, εκμεταλλευόμενοι τον καιρό του χειμώνα, καθώς το ταξίδι και στο Λιβυκό πέλαγος δεν είναι εύκολο – απόδειξη είναι ότι τον Ιανουάριο οι ροές ήταν μόλις 250 άτομα, επειδή δεν το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες – για να υποστηρίξει την διαδικασία καταγραφής, με απώτερο στόχο βέβαια να υπάρξει και δομή στο νησί μόνιμη, καθώς, αν οι ροές αυτές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, αυτομάτως γεννάται η ανάγκη» είπε ο υπουργός.

«Η στόχευση μας είναι, πέρα από τη διαχείριση του μεταναστευτικού, να υπάρξει μια μεγάλη πίεση στις εθνότητες που δεν δικαιολογούνε άσυλο και άρα δεν έχουν καμία νομιμοποιητική βάση, να μην κάνουν το ταξίδι», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, διευκρινίζοντας αργότερα, πως μιλά για την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. «Αυτοί, με το που θα καταφτάνουν, θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης προκειμένου να εξετάζεται άμεσα το άσυλο τους, να απορρίπτεται και να πετυχαίνουμε την επιστροφή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε συνεννοηθεί με αυτά τα κράτη να συνεργάζονται ακόμα περισσότερο στο σκέλος των επιστροφών. Δέχονται επιστροφές, αλλά η αναλογία των ροών με τις επιστροφές είναι σε βάρος των επιστροφών. ‘Αρα, θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα σε αυτούς που δεν έχουν καθόλου προσφυγικό προφίλ, ότι θα είναι σε διοικητική κράτηση, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα εξετάζεται το άσυλό τους, και αν απορριφθεί, θα έχουμε την διαδικασία επιστροφής τους. Θα γίνεται πιο στοχευμένος χειρισμός στις ροές – κυρίως από το Σουδάν, που φαίνεται στην παρούσα φάση ότι βρίσκονται σε συνθήκες υπό προϋποθέσεις, με τους 500.000 – 600.000 εκτοπισμένους από τα τρία εκατομμύρια, να βρίσκονται στη Λιβύη. Σε αυτήν την κατεύθυνση είμαστε σε στενή συνεργασία, ειδικά με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης αλλά και την Ύπατη Αρμοστεία. ‘Αρα, δομές, αποτροπή από το Λιμενικό και γρήγορες επιστροφές», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Επεσήμανε ακόμα ότι «στην πραγματικότητα, ενώ το 2024 το 78% των ροών ήταν από το Αιγαίο και μόλις το 8% από τη Κρήτη, πλέον έχουμε 44% από το Αιγαίο και 40% από τη Κρήτη, άρα πια γίνεται βασική είσοδος ροών η Κρήτη».

Σχετικά με τη μείωση των ροών στο Αιγαίο, σημείωσε ότι «σε αυτό έχει συμβάλει η πολύ καλύτερη συνεργασία που υπάρχει με την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία έχει πλέον μειώσει δραστικά τις ροές και δεν έχουμε πια μεγάλες από τη Συρία». Πρόσθεσε δε, ότι «έχει ανοίξει το πρόβλημα με το Σουδάν, του οποίου η διέξοδός του είναι η Λιβύη και πάμε να το διαχειριστούμε».

«Το θέμα είναι σε ένα επίπεδο συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές, όπου πράγματι φάνηκε ότι όποτε υπήρξε επιθυμία των λιβυκών αρχών υπήρχε και αποτέλεσμα. Και όπως ενημερώθηκα από το Λιμενικό Σώμα – γιατί δεν έχω εγώ την αρμοδιότητα για την φύλαξη των συνόρων – σε περιόδους που υπήρχε συνεργασία, σταματούσαν βάρκες στο ξεκίνημα οι Λιβυκές αρχές.

‘Αρα, σε μεγάλο βαθμό είναι πολύ σημαντική η συνεργασία. Και το τρίμηνο αναστολής ασύλου, πέρα από το ότι μειώθηκαν οι ροές, κυρίως από την Αίγυπτο, γιατί ξέρανε ότι θα έρθουν εδώ και θα μπουν σε καθεστώς κράτησης, παράλληλα φάνηκε ότι ανταποκρίνονταν και οι λιβυκές αρχές.

Συνεπώς σε διμερές επίπεδο αυτό συνεχίζεται. Δυστυχώς, επειδή οι ροές οι δικές μας είναι από την Ανατολική και όχι τη Δυτική Λιβύη, η Ανατολική δεν συνεργάζεται – και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε ή πολύ μικρή σε αντίθεση με ότι ισχύει με την Δυτική Λιβύη, που προσπαθούμε και εκεί να κατευθύνουμε μια συνεργασία», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.