Δημοσκόπηση Alco: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις νέες πολιτικές κινήσεις;

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

εκλογές κάλπη

Προβάδισμα 13 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 27-31 Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, το ΚΚΕ με 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, η Νίκη με 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 1,3%.

«Απογοήτευση» το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών

Στην ερώτηση «Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημα σας για όσα συμβαίνουν γύρω μας;», οι πολίτες απάντησαν:

  • Απογοήτευση 38%
  • Ανασφάλεια 27%
  • Οργή 25%
  • Ελπίδα 5%
  • Αισιοδοξία 3%
  • Σιγουριά 1%
  • ΔΓ/ΔΑ 1%

Το κόμμα Τσίπρα

Το κόμμα Καρυστιανού

Πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές

Η πολιτική της κυβέρνησης

Η ταυτότητα της έρευνας:

