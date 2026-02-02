Δημοσκόπηση Alco: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις νέες πολιτικές κινήσεις;

Προβάδισμα 13 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 27-31 Ιανουαρίου 2026.
Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, το ΚΚΕ με 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, η Νίκη με 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 1,3%.
«Απογοήτευση» το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών
Στην ερώτηση «Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημα σας για όσα συμβαίνουν γύρω μας;», οι πολίτες απάντησαν:
- Απογοήτευση 38%
- Ανασφάλεια 27%
- Οργή 25%
- Ελπίδα 5%
- Αισιοδοξία 3%
- Σιγουριά 1%
- ΔΓ/ΔΑ 1%
Το κόμμα Τσίπρα
Το κόμμα Καρυστιανού
Πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές
Η πολιτική της κυβέρνησης
Η ταυτότητα της έρευνας: