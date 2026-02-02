«Νίκος ο τυροπιτάς»: Την Τρίτη η κηδεία του στη Νέα Σμύρνη – Η ιστορία του θρυλικού μαγαζιού, ο Πανιώνιος και η ΛΑΝΣ

Θλίψη σκόρπισε στη Νέα Σμύρνη και στην οικογένεια του Πανιωνίου, η είδηση του θανάτου του Νίκου Κώστογλου, γνωστός ως «Νίκος ο τυροπιτάς» που ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπητά πρόσωπα της περιοχής. Ο κ. Νίκος υπήρξε για δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, τον Πανιώνιο και τις γενιές που μεγάλωσαν περνώντας καθημερινά από το τυροπιτάδικό του.

Ο Νίκος: Η «Ιστορία» της χειροποίητης τυρόπιτας

«Ανοίξαμε το 1977. Αγαπούσαμε οικογενειακώς τις τυρόπιτες. Η ιδέα ήταν του θείου μου, αλλά ο πατέρας μου ήξερε να φτιάχνει τυρόπιτες. Το έκανε πολύ συχνά στο σπίτι. Ήξερε να φτιάχνει την γαλλική σφολιάτα, ήξερε να ανοίγει κάθε είδους φύλλο. Εκείνος τα ξεκίνησε όλα και εγώ ήμουν πολύ τυχερός που με είχε από δίπλα του από την πρώτη μέρα και μου έμαθε την δουλειά» έλεγε ο ίδιος στο επίσημο site του καταστήματος.

«Η αρχή ήταν δύσκολη, όπως άλλωστε κάθε ξεκίνημα. Το σημείο μας όμως ήταν εξαρχής το κλειδί της επιτυχίας. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτό ισχύει επειδή είμαστε απέναντι από το γήπεδο, όμως δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Είναι το σχολείο, η Λανς, που βρίσκεται στη γωνία και “έστησε” κυριολεκτικά το πελατολόγιου του “Νίκου”. Γιατί αν το σκεφτείς το γήπεδο είναι κάθε δύο Κυριακές ιστορία. Ενώ το σχολείο, μιλάμε για κάθε μέρα. Τότε μάλιστα είχε 677 παιδιά! Το πρωινό τους κάθε μέρα εδώ και μετά σε κάθε διάλειμμα εδώ. Επίσης, τα σχολεία τότε δεν ήταν μόνο πρωινά, είχε και απογευματινή βάρδια, επομένως είχαμε κόσμο μέχρι τις 19:00 το απόγευμα» ανέφερε για την συνταγή της επιτυχίας.

Ο Πανιώνιος και η ΛΑΝΣ

Η σχέση του κ. Νίκου με τη ΛΑΝΣ – το 1ο Λύκειο Νέας Σμύρνης – υπήρξε καταλυτική. Χιλιάδες παιδιά μεγάλωσαν με τις τυρόπιτές του και έγιναν οι καλύτεροι διαφημιστές του. Και όταν εκείνα τα παιδιά μεγάλωσαν, έφερναν πια τα δικά τους παιδιά. Και ο Πανιώνιος δεν ήταν απλώς η ομάδα του. Ήταν η οικογένεια του. «Γεννήθηκα Πανιώνιος, δεν έγινα», έλεγε χαρακτηριστικά. Το μαγαζί του άνοιγε σε κάθε αγώνα. Πριν και μετά τα ματς, φίλαθλοι κάθε ηλικίας περνούσαν για μια τυρόπιτα και μια συζήτηση για την ομάδα. Παίκτες, προπονητές, θρύλοι του συλλόγου είχαν όλοι μια ιστορία να πουν για τον Νίκο.

Οι τυρόπιτες του Νίκου μεγαλώνουν γερούς Πανιωνίους εδώ και 49 χρόνια

Στη Νέα Σμύρνη ο Νίκος Κώστογλου ήταν απλά ο «Νίκος». Και το μαγαζί του, το γνωστό τυροπιτάδικο στην γωνία του Πανιωνίου είναι από τους «ναούς» της περιοχής. Όποια ώρα της ημέρας και να περνούσε κανείς το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έβλεπε τον «Νίκο», πίσω από τον πάγκο, να ζυμώνει τις τυρόπιτές του. Αυτή ήταν η ζωή του τα τελευταία 40 χρόνια.

Το 2017, σε συνέντευξή του στο noupou.gr, για τα 40 χρόνια του τυροπιτάδικου, είχε πει: «Είμαι ακόμα εδώ, ενεργός, έπειτα από 40 χρόνια. Σκέψου ότι εγώ το ανοίγω το μαγαζί. Είμαι κάθε μέρα εδώ στις 05.30 το πρωί. Να κάνω την προετοιμασία μου, να ζυμώσω, να ανάψω τους φούρνους. Και κάθομαι μέχρι το βράδυ. Όσο αντέχω».

«Τα παιδιά του σχολείου (ΛΑΝΣ) μου κάνανε τεράστια διαφήμιση. Από το δικό τους στόμα με έμαθε όλη η Νέα Σμύρνη. Ξέρεις είναι πολύ σημαντικό να αρέσει αυτό που κάνεις στα παιδιά. Γιατί, σημαίνει ότι κάνεις κάτι καλά. Όχι μόνο γιατί πρέπει να τους προσφέρεις κάτι υγιεινό επειδή είναι παιδιά, αλλά γιατί τα παιδιά είναι δύσκολοι κριτές και θα σου ζητήσουν πάντα κάτι διαφορετικό. Αν τα ακούσεις, θα μάθεις τι ζητάει ο κόσμος. Ποιες είναι οι μόδες. Ακόμα και στο φαγητό και στην τυρόπιτα. Μου λέγανε ας πούμε “κύριε Νίκο πότε θα βάλεις κρουασάν;” Έλεγα και εγώ αφού μου το ζητάνε τα παιδιά πρέπει να μάθω να φτιάχνω. Έτσι, σιγά σιγά εξέλιξα τα προϊόντα μου» είχε αποκαλύψει.

Η θρυλική τυρόπιτα

«Το πρώτο μας προϊόν όπως καταλαβαίνεις ήταν η τυρόπιτα. Απ’ αυτό μας έμαθαν. Μετά, έβαλα την κρεατόπιτα. Και αργότερα την λουκανικόπιτα, την μπουγάτσα και την μελόπιτα. Για αρκετά χρόνια είχα μόνο αυτά τα πέντε. Τώρα κάνω 70 διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως με τα χέρια μου. Όπως με έμαθε ο πατέρας μου. Με ρωτάνε για συνταγές επιτυχίας και τους λέω “να είσαι καθαρός” και “να έχεις αγνά υλικά”. Αυτά μόνο μετράνε» είχε δηλώσεις ο κ. Νίκος.

«Μετά το σχολείο η δεύτερη καθοριστική για την πορεία του μαγαζιού σχέση είναι ο Πανιώνιος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ γεννήθηκα Πανιώνιος, δεν έγινα. Ο θείος μου ο Στάικος ήταν παίκτης της ομάδας την δεκαετία του 1950. Κυριολεκτικά και μεταφορικά λοιπόν ο Πανιώνιος είναι οικογένειά μου. Και εδώ στο μαγαζί καθιερώθηκε να είμαστε ανοιχτά σε κάθε αγώνα από την πρώτη κιόλας χρονιά. Έτσι, ο κόσμος του Πανιωνίου συνδύασε την τυρόπιτα και με τα χρόνια και όλα τα άλλα πριν και μετά το ματς της ομάδας μας» είχε πει για τη σχέση του με τον «Ιστορικού».

Στο εξωτερικό οι τυρόπιτες του Νίκου

«Είναι μια ξεχωριστή ιστορία οι “τυρόπιτες” που στέλνω. Γιατί με τιμάει ιδιαίτερα το γεγονός ότι μου ζητάνε να πάνε οι τυρόπιτές μου ή ότι άλλο θέλουν στην άλλη άκρη της γης. Κι αν έχω στείλει τυρόπιτα στο εξωτερικό: Λονδίνο, Λέστερ, παντού. Φεύγει ας πούμε η μάνα να επισκεφτεί τον φοιτητή γιο της σε κάποια πόλη. Μου λέει Νίκο 17:00 το απόγευμα πετάω. Τις ετοιμάζω και τις βάζω σε κούτες, σε ειδική συσκευασία τυλιγμένες με αλουμινόχαρτα. Μου δίνει μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα. Να ξέρεις ότι θα ταΐσεις κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου. Σε έναν πελάτη μου που ήταν πολύ πλακατζής του είχα κάνει και εγώ μια ωραία πλάκα. Είχα αγοράσει ένα εισιτήριο του Πανιωνίου – αν θυμάμαι καλά παίζαμε με τον Παναθηναϊκό – και το είχα βάλει μέσα σε μια κρεατόπιτα που του είχα στείλει στην Αγγλία. Με πήρε τηλέφωνο και φώναζε “τι είναι αυτά που μου κάνεις. Είμαι στην Αγγλία και εσύ μου στέλνεις εισιτήριο της Πανιωνάρας. Θα με τρελάνεις ρε Νίκο”» είχε δηλώσει.

«Μ’ αρέσει που έχουν περάσει τα χρόνια και είμαι ακόμα εδώ. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να βλέπω παιδιά από την ΛΑΝΣ που κάποτε τα τάιζα να έρχονται σήμερα εδώ και να με βρίσκουν γιατί έχουν αφήσει τα παιδιά τους για προπόνηση σε κάποια ακαδημία του Πανιώνιου; Να τους ξέρω από μικρά παιδιά του δημοτικού, να τους έχω ταΐσει και τώρα να τους βλέπω να έχουν τις δικές τους οικογένειες. Καθόμαστε, παίζουμε κάνα τάβλι, λέμε για καμιά μεταγραφή της ομάδας, για την Πλατεία που μεγαλώνει, για το πώς ήταν τα παλιά τα χρόνια και για κανένα φίλο μας που έφυγε. Πολλές φορές ξεχνάνε και να φάνε. Φεύγουν και μου φωνάζουν “ρε Νίκο βάλε μια τυρόπιτα για το σπίτι”».

Το αντίο του Πανιωνίου και το συγκινητικό πανό από την ομάδα βόλεϊ

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Νίκο, τον αγαπημένο σε όλους «Νίκο τον τυροπιτά», έναν άνθρωπο που για δεκαετίες αποτέλεσε κομμάτι της καθημερινότητας γύρω από τον Σύλλογο. Το ιστορικό του στέκι έξω από το γήπεδο, δεν ήταν απλώς μια συνήθεια των φιλάθλων. Ήταν σημείο αναφοράς, μια σταθερά που ένωνε γενιές Πανιωνίων πριν και μετά τους αγώνες. Ο Νίκος με το χαμόγελο και την απλότητα του, δεν υπήρξε απλώς ένας άνθρωπος του περιβάλλοντος του γηπέδου, αλλά ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα μνήμης και παράδοσης του Συλλόγου. Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό σου ταξίδι, Νίκο».

«Έφυγε από τη ζωή ο κύριος Νίκος, ο «Νίκος ο τυροπιτάς». Ένας άνθρωπος σήμα κατατεθέν της Πανιώνιας κοινότητας, των αγώνων της ομάδας μας, των ταξιδιών μας. Το πιο πιστό ραντεβού της καθημερινότητάς μας. Η πιο σταθερή αξία εδώ και δεκαετίες, που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Με απλότητα, ευγένεια και αγάπη έγινε στέκι, έγινε ρουτίνα, έγινε σύμβολο. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια του Πανιωνίου. Συλλυπητήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι στο φως, Νίκο» ανέφερε η ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panionios Betsson Volleyball Women (@panioniosvolleywomen)

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και τη νίκη τους με 3-1, οι παίκτριες του «Ιστορικού» τίμησαν τον Νίκο Κώστογλου. Σήκωσαν ένα πανό που έγραφε «Καλό ταξίδι κύριε Νίκο, Πανιωνάρα» και τραγούδησαν μαζί με τον κόσμο του Πανιωνίου.

Το αντίο του Βασίλη Κικίλια

«Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κώστογλου ή αλλιώς Νίκος “ο Τυροπιτάς”. Το μαγαζί του ήταν απέναντι από το γήπεδο του Πανιωνίου και κάθε μέρα ήμασταν εκεί- οι πιο παλιοί ο Χριστοδούλου, ο Γάσπαρης, ο Μποσγανάς και οι πιο μικροί εγώ, ο Δρελιώζης, ο Καράγκουτης, ο Καλαϊτζής και τα υπόλοιπα παιδιά. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilis Kikilias (@vkikilias)

Η κηδεία του Νίκου Κώστογλου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 11:00 στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.