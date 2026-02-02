Τραμπ: Ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με την Ινδία

Σε εμπορική συμφωνία που προβλέπει άμεση μείωση των δασμών στα προϊόντα η μία της άλλης, συμφώνησαν ΗΠΑ και Ινδία, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτεί άμεση αποκλιμάκωση των εμπορικών επιβαρύνσεων μεταξύ των δύο οικονομιών και αναμένεται να ενισχύσει τις διμερείς εμπορικές ροές με την Ινδία. Όπως έγραψε ο ίδιος, στο Truth Social, επιτεύχθηκε συμφωνία που προβλέπει άμεση μείωση αμοιβαίων δασμών (ΗΠΑ στο 18% και η Ινδία σε μηδενικό ποσοστό), την αύξηση αγορών αμερικανικών προϊόντων και τη δέσμευση της Ινδίας να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου αναφέρει:

«Ήταν τιμή μου να μιλήσω με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, κ. Μόντι, σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του.

Συζητήσαμε για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα.

Αυτό θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, με χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα!

Από φιλία και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό Μόντι και, σύμφωνα με το αίτημά του, με άμεση ισχύ, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μειωμένο αμοιβαίο δασμό, μειώνοντάς τον από 25% σε 18%.

Ομοίως, θα προχωρήσουν στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ΜΗΔΕΝ. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να «ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ» σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, επιπλέον των 500 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ σε προϊόντα ενέργειας, τεχνολογίας, γεωργίας, άνθρακα και πολλά άλλα προϊόντα των ΗΠΑ.

Η εκπληκτική σχέση μας με την Ινδία θα γίνει ακόμη ισχυρότερη στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός Μόντι και εγώ είμαστε δύο άνθρωποι που ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τους περισσότερους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»