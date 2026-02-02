Καιρός: Έρχεται νέο διπλό κύμα κακοκαιρίας με λασποβροχές και ισχυρούς νοτιάδες – Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

  • Νέα επιδείνωση του καιρού προανήγγειλε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για διπλό κύμα κακοκαιρίας με λασποβροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.
  • Το πρώτο κύμα αναμένεται από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, ενώ το δεύτερο την Κυριακή και τη Δευτέρα. «Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα», καθώς η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
  • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της ανατολικής νησιωτικής χώρας, όπου αναμένονται οι περισσότερες βροχές. Τα φαινόμενα δεν θα συνοδεύονται από ψύχος, αλλά από αυξημένες θερμοκρασίες και σκόνη στην ατμόσφαιρα.
Νέα επιδείνωση του καιρού προανήγγειλε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για διπλό κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες. Με ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος έκανε λόγο για διαδοχικά φαινόμενα με λασποβροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, το πρώτο κύμα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, ενώ το δεύτερο θα επηρεάσει τη χώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα. Όπως εξήγησε, «και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον, οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι, η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα».

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της ανατολικής νησιωτικής χώρας, όπου αναμένονται οι περισσότερες βροχές. Τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα δεν θα συνοδεύονται από ψύχος, αλλά από αυξημένες θερμοκρασίες και σκόνη στην ατμόσφαιρα.

