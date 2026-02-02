Euroleague: Πότε ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων του Final Four της Αθήνας

Το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού της χρονιάς πλησιάζει και η EuroLeague ανακοίνωσε το εύρος τιμών για τα εισιτήρια του Final Four 2026, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Οι φίλαθλοι που θέλουν να ζήσουν από κοντά τη διοργάνωση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα εισιτήρια κοστίζουν από 399 έως 952 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία και τη φάση πώλησης.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις: στις 11 Φεβρουαρίου, στις 26 Φεβρουαρίου, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου. Λόγω της μεγάλης αναμενόμενης ζήτησης, η EuroLeague όρισε πως κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια, διασφαλίζοντας ίσους όρους συμμετοχής. Όσοι προμηθευτούν εισιτήρια σε μία φάση, δεν θα έχουν δικαίωμα αγοράς στις επόμενες.

Για όσους τελικά δεν καταφέρουν να παρευρεθούν, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταπώλησης μέσω της επίσημης πλατφόρμας fan-to-fan της EuroLeague, η οποία θα ανοίξει μετά τη δεύτερη φάση πώλησης. Η μεταπώληση θα γίνεται στην ίδια τιμή αγοράς, με εγγυημένη επιστροφή χρημάτων στον πωλητή, εφόσον το εισιτήριο πουληθεί ξανά. Η EuroLeague τονίζει πως αυτή είναι η μοναδική εγκεκριμένη και ασφαλής δευτερογενής αγορά για τα εισιτήρια του Final Four.

Παράλληλα, η διοργάνωση δίνει και φέτος τη δυνατότητα για VIP πακέτα φιλοξενίας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην προπώληση από τις 10 Φεβρουαρίου, καθώς και στις δύο πρώτες φάσεις πώλησης εισιτηρίων, 11 και 26 Φεβρουαρίου. Τα πακέτα αυτά προσφέρουν εξαιρετικά προνόμια σε φιλάθλους και επιχειρήσεις που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του Final Four με ιδιαίτερη άνεση και πρόσβαση.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο https://euroleaguef4tickets.com/en/.