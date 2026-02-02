MasterChef 10: Το πρώτο Mystery Box έχει την παιχνιδιάρικη υπογραφή του Πάνου Ιωαννίδη

Μετά τις πρώτες εβδομάδες και τις διαδικασίες, που προηγήθηκαν, 14 διαγωνιζόμενοι της πρώτης μπριγάδας φοράνε, πλέον, τις λευκές ποδιές με τα ονόματά τους!

Απόψε, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, τους περιμένει το πρώτο Mystery Box του MasterChef 10! Ένα κουτί που έχει την κομψή, φινετσάτη και παιχνιδιάρικη υπογραφή του Πάνου Ιωαννίδη.

Οι 14 διαγωνιζόμενοι θα σχηματίσουν επτά ζευγάρια και οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα δοκιμάσουν τις προσπάθειές τους.

Από κάθε ζευγάρι θα αναδειχθεί ένας νικητής και ένας ηττημένος. Οι επτά νικητές θα είναι ασφαλείς για απόψε, ενώ οι επτά ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης.

Τα ζευγάρια θα ορίσει ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, ο οποίος είχε πάρει την πρώτη λευκή ποδιά για την πρώτη μπριγάδα.

Εκείνος ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και αυτομάτως θα γίνει και ο αρχηγός της μπριγάδας.

Αυτό σημαίνει πως θα έχει ασυλία, αλλά και την ευθύνη για όλες τις σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν την μπριγάδα του.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών στην κουζίνα του MasterChef 10 θα είναι ένας γνώριμος και πολύ αγαπημένος παίκτης από το παρελθόν, ο Τζιοβάνι Σκαράτζι.

Πώς θα εξελιχθεί το πρώτο Mystery Box της φετινής σεζόν και ποιοι δυο διαγωνιζόμενοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση;