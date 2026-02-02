Φρίκη στη Νέα Υόρκη: Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες σε υπόγειο στο Μπρούκλιν

Ανθρώπινα υπολείμματα εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου, σε υπόγειο πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, προκαλώντας σοκ στους ενοίκους και στις αρχές.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένας επιστάτης βρήκε γύρω στις 9:30 το πρωί μια βαριά σακούλα στο υπόγειο του συγκροτήματος δημοσίων κατοικιών The Borinquen Houses, στη διεύθυνση 330 Bushwick Avenue, στη συνοικία Williamsburg. Στο σημείο εργάζονταν υπάλληλοι της Δημοτικής Αρχής Στέγασης της Νέας Υόρκης (NYCHA), οι οποίοι εντόπισαν τη σακούλα σε χώρο χαμηλού επιπέδου του κτιρίου.

Όταν άνοιξαν τη σακούλα, διαπίστωσαν ότι περιείχε ανθρώπινα υπολείμματα, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν τεμαχισμένα. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία εγκληματολογικών ερευνών της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD).

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υπολείμματα ανήκουν σε γυναίκα ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, ωστόσο η ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Κλιμάκια της αστυνομίας καταγράφηκαν να φωτογραφίζουν μεγάλες σακούλες απορριμμάτων στον χώρο του αποτεφρωτήρα, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για απομάκρυνση και άλλων μεγάλων σακουλών από το κτίριο.

Κάτοικος της περιοχής, ο Βίνσεντ Βαλκάσελ, δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι οι εργαζόμενοι άκουσαν προηγουμένως κραυγές. Όπως ανέφερε, διαπίστωσαν πως οι σακούλες ήταν ασυνήθιστα βαριές και όταν τις άνοιξαν, είδαν πρώτο το κεφάλι του θύματος. «Δεν θα είναι ποτέ οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτό. Δουλεύουν σε αυτά τα κτίρια», είπε χαρακτηριστικά.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με πιθανούς υπόπτους ή τα αίτια του θανάτου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για έγκλημα που συνδέεται με συγκεκριμένο διαμέρισμα του κτιρίου ή αν τα υπολείμματα μεταφέρθηκαν στο υπόγειο από άλλο σημείο.

Το περιοδικό PEOPLE δήλωσε ότι επικοινώνησε με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης και τη Δημοτική Αρχή Στέγασης ζητώντας σχόλιο, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η περιοχή παραμένει υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση.