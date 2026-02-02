Γερμανία: Συνελήφθησαν 5 ύποπτοι για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Στη σύλληψη πέντε ατόμων με την υποψία της παραβίασης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για εξαγωγές εξοπλισμού κατασκευής όπλων προς τη Μόσχα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, οι ύποπτοι φέρονται να απέκρυψαν αποστολές μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού από το Λούμπεκ, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, προς τη Ρωσία, μέσω δικτύου εικονικών εταιριών και διαδρομών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Η έρευνα αφορά περίπου 75 υποθέσεις, ενώ εκτιμάται ότι έχουν καταγραφεί έως και 16.000 παραβιάσεις των κανονισμών εμπάργκο, με την αξία των εξαγόμενων προϊόντων να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των παραληπτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις αρχές, και εταιρίες κατασκευής όπλων.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας, με τη συνδρομή της αστυνομίας, των τελωνειακών αρχών και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND).

