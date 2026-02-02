Ιράκ: Δικαστικές έρευνες για πάνω από 1.300 κρατούμενους, μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Το Ιράκ ανακοίνωσε την έναρξη δικαστικών ερευνών για περισσότερους από 1.300 κρατούμενους, μέλη του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τη Συρία στη χώρα στο πλαίσιο αμερικανικής επιχείρησης.

«Άρχισαν οι διαδικασίες έρευνας αναφορικά με 1.387 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Daech που μεταφέρθηκαν πρόσφατα από το συριακό έδαφος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου των δικαστικών αρχών του Ιράκ, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο στα αραβικά του Ισλαμικού Κράτους.

Αυτές διεξάγονται από «ειδικούς δικαστές» «υπό την επίβλεψη του προέδρου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ιράκ».

Αυτά τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους είναι μεταξύ των 7.000 που κρατούνταν προηγουμένως από Κούρδους μαχητές της Συρίας και που ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι θέλει να μεταφέρει στο Ιράκ, αφού οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους εδάφη που ήλεγχαν οι Κούρδοι.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται Σύροι, Ιρακινοί και Ευρωπαίοι, όπως και κρατούμενοι άλλων εθνικοτήτων, σύμφωνα με πηγές στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

Το 2014, το Ισλαμικό Κράτος είχε θέσει υπό τον έλεγχό του μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και εξαναγκάζοντας γυναίκες και κορίτσια σε σεξουαλική σκλαβιά.

Με την υποστήριξη συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το Ιράκ ανακοίνωσε την ήττα της τζιχαντιστικής οργάνωσης το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, νίκησαν το Ισλαμικό Κράτος δύο χρόνια αργότερα.

Στη συνέχεια οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις έβαλαν στη φυλακή χιλιάδες φερόμενα μέλη του ΙΚ και δεκάδες χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους σε καταυλισμούς, όπου κρατούνταν.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι η αρχική αποστολή των SDF κατά των τζιχαντιστών δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, μετά την ανάδυση ενός ισχυρού κεντρικού κράτους που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στη Δαμασκό.

Τα ιρακινά δικαστήρια έχουν στο παρελθόν καταδικάσει σε θάνατο και σε ισόβια κάθειρξη εκατοντάδες μέλη του Ισλαμικού Κράτους, μεταξύ των οποίων πολλούς ξένους μαχητές, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν μεταφερθεί από τη Συρία.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν επικρίνει το Ιράκ για εκατοντάδες δίκες με συνοπτικές διαδικασίες, ομολογίες που καταγγέλλουν ότι αποσπάστηκαν με τη χρήση βασανιστηρίων ή για ανεπαρκή νομική εκπροσώπηση.

Η ιρακινή δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι αυτές οι διαδικασίες έρευνας «θα σεβαστούν την εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα».