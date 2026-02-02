Ιράκ: Δικαστικές έρευνες για πάνω από 1.300 κρατούμενους, μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Ιράκ: Δικαστικές έρευνες για πάνω από 1.300 κρατούμενους, μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Το Ιράκ ανακοίνωσε την έναρξη δικαστικών ερευνών για περισσότερους από 1.300 κρατούμενους, μέλη του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τη Συρία στη χώρα στο πλαίσιο αμερικανικής επιχείρησης.

Αφγανιστάν: Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ

«Άρχισαν οι διαδικασίες έρευνας αναφορικά με 1.387 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Daech που μεταφέρθηκαν πρόσφατα από το συριακό έδαφος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου των δικαστικών αρχών του Ιράκ, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο στα αραβικά του Ισλαμικού Κράτους.

Αυτές διεξάγονται από «ειδικούς δικαστές» «υπό την επίβλεψη του προέδρου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ιράκ».

Τουρκία: 357 συλλήψεις σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους

Αυτά τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους είναι μεταξύ των 7.000 που κρατούνταν προηγουμένως από Κούρδους μαχητές της Συρίας και που ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι θέλει να μεταφέρει στο Ιράκ, αφού οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους εδάφη που ήλεγχαν οι Κούρδοι.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται Σύροι, Ιρακινοί και Ευρωπαίοι, όπως και κρατούμενοι άλλων εθνικοτήτων, σύμφωνα με πηγές στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

Το 2014, το Ισλαμικό Κράτος είχε θέσει υπό τον έλεγχό του μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και εξαναγκάζοντας γυναίκες και κορίτσια σε σεξουαλική σκλαβιά.

Με την υποστήριξη συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το Ιράκ ανακοίνωσε την ήττα της τζιχαντιστικής οργάνωσης το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, νίκησαν το Ισλαμικό Κράτος δύο χρόνια αργότερα.

Στη συνέχεια οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις έβαλαν στη φυλακή χιλιάδες φερόμενα μέλη του ΙΚ και δεκάδες χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους σε καταυλισμούς, όπου κρατούνταν.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι η αρχική αποστολή των SDF κατά των τζιχαντιστών δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, μετά την ανάδυση ενός ισχυρού κεντρικού κράτους που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στη Δαμασκό.

Τα ιρακινά δικαστήρια έχουν στο παρελθόν καταδικάσει σε θάνατο και σε ισόβια κάθειρξη εκατοντάδες μέλη του Ισλαμικού Κράτους, μεταξύ των οποίων πολλούς ξένους μαχητές, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν μεταφερθεί από τη Συρία.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν επικρίνει το Ιράκ για εκατοντάδες δίκες με συνοπτικές διαδικασίες, ομολογίες που καταγγέλλουν ότι αποσπάστηκαν με τη χρήση βασανιστηρίων ή για ανεπαρκή νομική εκπροσώπηση.

Η ιρακινή δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι αυτές οι διαδικασίες έρευνας «θα σεβαστούν την εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

ΑΑΔΕ – Προσοχή απάτη: Μην ανοίξετε αυτά τα sms – Τι γράφουν τα παραπλανητικά μηνύματα

Λογαριασμοί ρεύματος Φεβρουαρίου 2026: Ανακοινώθηκαν τα πράσινα τιμολόγια – Δείτε αναλυτικά τις χρεώσεις ανά πάροχο

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:38 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κίνα: Ισόβια κάθειρξη σε πρώην υπουργό Δικαιοσύνης για δωροληψία

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Κίνας Τανγκ Γιτζούν, μετά τη...
15:33 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Φειδίας Παναγιώτου: Αποκαλύψεις για το «πολιτικό γραφείο» με πισίνα και 4 κρεβατοκάμαρες

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το συμβόλαιο μίσθωσης του «πολιτικού γραφείου» του Φειδία Παναγιώτου...
13:24 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας

Σεισμός καταγράφηκε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, προκαλώντας κινητοποίηση των τουρκικών α...
11:36 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

«Έκρηξη» Τραμπ για τα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία» – Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νοα για σχόλιο που τον συνέδεσε με τον Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα