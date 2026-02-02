Gerardo Taracena: Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο σταρ του «Apocalypto» και του «Narcos: Mexico»

Σύνοψη από το

  • Ο Μεξικανός ηθοποιός Gerardo Taracena, γνωστός από το «Apocalypto» και το «Narcos: Mexico», πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 55 ετών.
  • Ο Taracena έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Narcos: Mexico», όπου ενσάρκωσε τον διακινητή Πάμπλο Ακόστα.
  • Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το σωματείο ηθοποιών του Μεξικού, προκαλώντας συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Gerardo Taracena: Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο σταρ του «Apocalypto» και του «Narcos: Mexico»

Ο Μεξικανός ηθοποιός Gerardo Taracena, γνωστός διεθνώς από τη συμμετοχή του στην ταινία «Apocalypto» του Μελ Γκίμπσον, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 55 ετών, με την είδηση να προκαλεί συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο του Μεξικού και όχι μόνο.

Ο Taracena, εκτός του «Apocalypto», έγινε επίσης ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Narcos: Mexico», όπου ενσάρκωσε τον διακινητή Πάμπλο Ακόστα στις δύο πρώτες σεζόν.


Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε το από το σωματείο ηθοποιών του Μεξικού, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα τα αίτια.

Αποτίοντας φόρο τιμής, η Μεξικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανέφερε: «Το έργο του και το αξέχαστο πρόσωπό του θα παραμείνουν στη μνήμη του κινηματογράφου μας».


Γεννημένος στην Πόλη του Μεξικού, ο Taracena ξεκίνησε την καριέρα του από τον χορό και το θέατρο πριν περάσει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το «Apocalypto», σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Μελ Γκίμπσον, διαδραματίζεται γύρω στο 1511 και ακολουθεί τον ήρωα Jaguar Paw (Ρούντι Γιάνγκμπλαντ), ο οποίος μαζί με τους συγχωριανούς του συλλαμβάνεται από μια ομάδα γνωστή ως The Holcane Warriors.

Η ταινία ήταν υποψήφια για τρία Όσκαρ, ένα BAFTA και μια Χρυσή Σφαίρα, χωρίς όμως να κατακτήσει κάποιο από αυτά τα βραβεία.

Στην πορεία της καριέρας του, ο Taracena συμμετείχε στις ταινίες «El Violín», για την οποία κέρδισε το βραβείο Ariel Β’ Ανδρικού Ρόλου, «Sin Nombre», «Man on Fire», «El Infierno» και «Salvando al Soldado Pérez», ενώ εμφανίστηκε και σε 11 επεισόδια της αμερικανικής αστυνομικής σειράς «Queen of the South».

Η τελευταία του εμφάνιση στην οθόνη ήταν στον ρόλο του Ραούλ στη σειρά «Cometierra», που κυκλοφόρησε στο Prime Video προς τα τέλη του 2025.

Η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram ήταν μια φωτογραφία του νεότερου εαυτού του, τραβηγμένη στο Μεξικό το 2004, με θαυμαστές να τον αποκαλούν «είδωλο» του μεξικανικού κινηματογράφου.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Taracena είχε αποκαλύψει μέσω Instagram ότι ο αδελφός του είχε φύγει από τη ζωή και ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί την απώλεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τι αλλάζει από σήμερα για τις επιχειρήσεις – Ποιες αφορά

Ιταλία: Στα 2 ευρώ το εισιτήριο εισόδου για τους τουρίστες στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
13:24 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας

Σεισμός καταγράφηκε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, προκαλώντας κινητοποίηση των τουρκικών α...
11:36 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

«Έκρηξη» Τραμπ για τα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία» – Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νοα για σχόλιο που τον συνέδεσε με τον Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της...
04:39 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

ΥΠΕΞ Ιράν για ενδεχόμενες συνομιλίες: «Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ» – «Χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέ...
03:38 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ «κατά της Χεζμπολάχ» στον Λίβανο

Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας σκότωσαν έναν άνθρωπ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα