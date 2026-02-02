Gerardo Taracena: Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο σταρ του «Apocalypto» και του «Narcos: Mexico»

Ο Μεξικανός ηθοποιός Gerardo Taracena, γνωστός διεθνώς από τη συμμετοχή του στην ταινία «Apocalypto» του Μελ Γκίμπσον, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 55 ετών, με την είδηση να προκαλεί συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο του Μεξικού και όχι μόνο.

Ο Taracena, εκτός του «Apocalypto», έγινε επίσης ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Narcos: Mexico», όπου ενσάρκωσε τον διακινητή Πάμπλο Ακόστα στις δύο πρώτες σεζόν.

Nos ha dejado Gerardo Taracena a los 55 años. Trabajó con Gore Verbinski o Tony Scott. Pasó por el Apocalypto de Mel Gibson, fue Acosta en Narcos México y el líder de la FARC en Sound of freedom en 2023. D.E.P pic.twitter.com/sIyzdYiMua — elkapocriticon (@kapocriticon) February 1, 2026



Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε το από το σωματείο ηθοποιών του Μεξικού, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα τα αίτια.

Αποτίοντας φόρο τιμής, η Μεξικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανέφερε: «Το έργο του και το αξέχαστο πρόσωπό του θα παραμείνουν στη μνήμη του κινηματογράφου μας».

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD. pic.twitter.com/SmDUPoLlDX — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 1, 2026



Γεννημένος στην Πόλη του Μεξικού, ο Taracena ξεκίνησε την καριέρα του από τον χορό και το θέατρο πριν περάσει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το «Apocalypto», σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Μελ Γκίμπσον, διαδραματίζεται γύρω στο 1511 και ακολουθεί τον ήρωα Jaguar Paw (Ρούντι Γιάνγκμπλαντ), ο οποίος μαζί με τους συγχωριανούς του συλλαμβάνεται από μια ομάδα γνωστή ως The Holcane Warriors.

Η ταινία ήταν υποψήφια για τρία Όσκαρ, ένα BAFTA και μια Χρυσή Σφαίρα, χωρίς όμως να κατακτήσει κάποιο από αυτά τα βραβεία.

Στην πορεία της καριέρας του, ο Taracena συμμετείχε στις ταινίες «El Violín», για την οποία κέρδισε το βραβείο Ariel Β’ Ανδρικού Ρόλου, «Sin Nombre», «Man on Fire», «El Infierno» και «Salvando al Soldado Pérez», ενώ εμφανίστηκε και σε 11 επεισόδια της αμερικανικής αστυνομικής σειράς «Queen of the South».

Η τελευταία του εμφάνιση στην οθόνη ήταν στον ρόλο του Ραούλ στη σειρά «Cometierra», που κυκλοφόρησε στο Prime Video προς τα τέλη του 2025.

Η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram ήταν μια φωτογραφία του νεότερου εαυτού του, τραβηγμένη στο Μεξικό το 2004, με θαυμαστές να τον αποκαλούν «είδωλο» του μεξικανικού κινηματογράφου.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Taracena είχε αποκαλύψει μέσω Instagram ότι ο αδελφός του είχε φύγει από τη ζωή και ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί την απώλεια.