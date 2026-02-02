Καστελλόριζο: Πλοίο χτύπησε στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεν μπόρεσε να «δέσει»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καστελλόριζο: Πλοίο χτύπησε στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεν μπόρεσε να «δέσει»

Το πλοίο Blue Star Patmos, κατά την άφιξή του στον λιμένα Μεγίστης Καστελλόριζου, επακούμβησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στον προβλήτα, κατά την διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης, όπως ενημερώνει η Blue Star Ferries.

Από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ δεν σημειώθηκε εισροή υδάτων ούτε ρύπανση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το πλοίο παραμένει ασφαλώς εκτός λιμένα, μέχρι βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Στο πλοίο επιβαίνουν 36 επιβάτες και 81 μέλη του πληρώματος οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Επίσης στο πλοίο παραμένουν 9 Ι.Χ. οχήματα, 3 φορτηγά και 3 μοτοσυκλέτες.

