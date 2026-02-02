Δυτική Μάνη: Κατέρρευσε από την κακοκαιρία τμήμα του ποδηλατόδρομου Στούπας – Αγίου Νικολάου

Σύνοψη από το

  • Η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στον ποδηλατόδρομο Στούπας – Αγίου Νικολάου, με μεγάλο τμήμα του να καταρρέει στον γκρεμό λόγω εκτεταμένης διάβρωσης του εδάφους.
  • Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοίνωσε ότι οι ζημιές είναι ιδιαίτερα σοβαρές, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια, με αποτέλεσμα ο ποδηλατόδρομος να παραμείνει κλειστός σε όλο του το μήκος.
  • Η αποκατάσταση δεν αναμένεται να γίνει άμεσα, καθώς απαιτείται ενδελεχής έλεγχος, ωστόσο ο Δήμος παρακολουθεί στενά την κατάσταση και έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δυτική Μάνη: Κατέρρευσε από την κακοκαιρία τμήμα του ποδηλατόδρομου Στούπας – Αγίου Νικολάου

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών στον ποδηλατόδρομο Στούπας – Αγίου Νικολάου, έναν από τους πιο όμορφους και γραφικούς της χώρας. Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε εκτεταμένη διάβρωση του εδάφους, με αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα του έργου να καταρρεύσει και να καταλήξει στον γκρεμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Μάνης, οι ζημιές κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρές, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, ο ποδηλατόδρομος θα παραμείνει κλειστός σε όλο του το μήκος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των φθορών.

Όπως επισημαίνεται, η αποκατάσταση δεν αναμένεται να γίνει άμεσα, καθώς απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής έλεγχος για πιθανές τρωτότητες και σε άλλα σημεία της διαδρομής. Ο Δήμος δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε το έργο να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να επιδείξει κατανόηση, προσοχή και υπομονή, έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και την επαναλειτουργία του ποδηλατόδρομου.

14:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

