Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (5/5) – Πού θα δείτε το ματς του Ολυμπιακού με την Μονακό για την Euroleague

Το ματς Μονακό – Ολυμπιακός για τα Playoffs της Euroleague και το παιχνίδι Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/5/2026):
12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ
19:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Playoffs
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – ΠΑΟΚ GBL Play Off 2η Αγωνιστική
20:45 Novasports Prime Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καλίγ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League