Το Ισραήλ παραγγέλνει περισσότερα F-15 και F-35 – Η σύγκριση με τα Rafale που προμηθεύτηκε η Ελλάδα

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, η χώρα προχώρησε στην παραγγελία δύο νέων μοιρών μαχητικών F-35 και F-15. Με βάση τα συμπεράσματα του πολέμου με το Ιράν, αποφασίστηκε η ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας. Ωστόσο, η παραγγελία επιπλέον F-15 στη νεότερη έκδοσή τους φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα αν η Ελλάδα, με την προσθήκη των Rafale, θα έπρεπε να είχε εξετάσει και αυτή τη λύση, καθώς πρόκειται για δικινητήρια μαχητικά. Το enikos.gr μίλησε με ειδικούς και παρουσιάζει την άποψή τους.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Υπουργική Επιτροπή Ισραηλινών Προμηθειών ενέκρινε το σχέδιο του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (IMOD) για την ταυτόχρονη απόκτηση δύο νέων μοιρών μαχητικών: μιας τέταρτης μοίρας F-35 από τη Lockheed Martin και μιας δεύτερης μοίρας F-15IA από την Boeing. Οι συμφωνίες, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων σέκελ, περιλαμβάνουν πλήρη ενσωμάτωση του στόλου στην Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ολοκληρωμένη υποστήριξη, ανταλλακτικά και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του δεκαετούς σχεδίου ενίσχυσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, το οποίο εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας, στο πλαίσιο ειδικού προϋπολογισμού 350 δισεκατομμυρίων σέκελ, δηλαδή 43 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Άμυνας, Israel Katz, και ο γενικός διευθυντής του IMOD, υποστράτηγος ε.α. Amir Baram, έφεραν την προμήθεια ενώπιον της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του υπουργείου για την ενίσχυση της ετοιμότητας ενόψει μιας απαιτητικής δεκαετίας για την ασφάλεια του Ισραήλ. Οι νέες μοίρες θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, καθώς θα αντιμετωπίσουν τις εξελισσόμενες περιφερειακές απειλές και θα διατηρήσουν τη στρατηγική αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ.

Η διαδικασία για τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ

Μετά την έγκριση της Επιτροπής, ο γενικός διευθυντής έδωσε εντολή στην Αποστολή του IMOD στις ΗΠΑ να προχωρήσει, το επόμενο διάστημα, στην οριστικοποίηση των συμφωνιών με τους ομολόγους της στην αμερικανική κυβέρνηση και στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ, δήλωσε: «Η Επιχείρηση «Βρυχώμενο Λιοντάρι» απέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και τον αποφασιστικό της ρόλο στην προστασία του Ισραήλ. Τα μαθήματα αυτής της εκστρατείας απαιτούν να συνεχίσουμε να πιέζουμε για την ενίσχυση της δύναμής της, ώστε να διασφαλίσουμε την αεροπορική υπεροχή για τις επόμενες δεκαετίες. Οι προμήθειες των F-35 και F-15IA είναι κεντρικές στο σχέδιο «Ασπίδα του Ισραήλ», το οποίο έχει σχεδιαστεί για να δώσει στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ένα διαρκές ποιοτικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να ηγηθεί ενός σημαντικού τεχνολογικού άλματος, ενσωματώνοντας δυνατότητες αυτόνομης πτήσης, αμυντικά συστήματα επόμενης γενιάς και εδραιώνοντας την ισραηλινή στρατιωτική κυριαρχία, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, στο διάστημα. Η αποστολή μας είναι σαφής: να διασφαλίσουμε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τα εργαλεία, τις δυνατότητες και τη δύναμη να επιχειρούν οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, να γινόμαστε ισχυρότεροι και να παραμένουμε μπροστά από τους εχθρούς μας, για να διατηρήσουμε το Ισραήλ ασφαλές σήμερα και στο μέλλον».

Το ερώτημα για την Ελλάδα και τα Rafale

Με αφορμή τη νέα παραγγελία δικινητήριων μαχητικών F-15 από το Ισραήλ, έρχεται ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα αν η Ελλάδα έπραξε ορθά με την επιλογή των δικινητήριων μαχητικών Rafale.

Υπενθυμίζεται ότι το 1999 η Ελλάδα βρέθηκε μία ανάσα από την απόκτηση των F-15, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η οποία τελικά ανετράπη. Στη συνέχεια, προχώρησε η προμήθεια επιπλέον F-16 Block 50.

Η σύγκριση ανάμεσα στο F-15IA, την έκδοση του F-15EX που παραγγέλνει το Ισραήλ, και στο Rafale F3R/F4, το οποίο απέκτησε η Ελλάδα, δεν είναι μια απλή αναμέτρηση «καλύτερου» ή «χειρότερου», καθώς τα δύο αεροσκάφη σχεδιάστηκαν για να υπηρετούν διαφορετικές φιλοσοφίες πολέμου. Σύμφωνα με τεχνικούς με τους οποίους συνομίλησε το enikos.gr, πρόκειται για μια σύγκριση ανάμεσα σε έναν «βαριάς κατηγορίας» κυρίαρχο των αιθέρων, με τεράστιο φορτίο όπλων, και σε ένα «πολυεργαλείο» υψηλής τεχνολογίας, με κορυφαία ευελιξία και χαρακτηριστικά χαμηλού ίχνους.

Τα πλεονεκτήματα του F-15EX

Το F-15EX Eagle II, στο οποίο βασίζεται η ισραηλινή παραγγελία, είναι ουσιαστικά το πιο ισχυρό αεροσκάφος τέταρτης γενιάς στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι η ωμή ισχύς και η μεταφορική του ικανότητα. Μπορεί να φέρει έως και 12 πυραύλους αέρος-αέρος ή έναν συνδυασμό βαρέων όπλων κρούσης, καθιστώντας το μια ιπτάμενη πυριτιδαποθήκη. Για το Ισραήλ, το F-15 είναι το «φορτηγό» που θα μεταφέρει τις βαριές βόμβες διείσδυσης σε μεγάλες αποστάσεις, όπως προς το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει το πιο ισχυρό ραντάρ AESA στην κατηγορία του και απίστευτη ταχύτητα, που αγγίζει τα 2,5 Mach.

Από την άλλη πλευρά, το Rafale είναι ένα αεροσκάφος omnirole, σχεδιασμένο να εκτελεί όλες τις αποστολές σε μία μόνο πτήση. Αν και δεν μπορεί να μεταφέρει το βάρος των όπλων ενός F-15, το Rafale υπερέχει σε τομείς που είναι κρίσιμοι για το περιβάλλον του Αιγαίου. Διαθέτει σαφώς μικρότερο ίχνος στα ραντάρ (RCS) σε σχέση με το ογκώδες F-15, ενώ το σύστημα αυτοπροστασίας SPECTRA θεωρείται κορυφαίο στον κόσμο, επιτρέποντάς του να επιβιώνει σε εξαιρετικά εχθρικά περιβάλλοντα αεράμυνας. Επιπλέον, ο συνδυασμός του πυραύλου Meteor με το σύστημα παθητικού εντοπισμού OSF επιτρέπει στο Rafale να χτυπά τον εχθρό χωρίς καν να ενεργοποιεί το ραντάρ του, παραμένοντας «αόρατο» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Γιατί το Rafale ταιριάζει στο Αιγαίο

Στις κλειστές αερομαχίες, το Rafale έχει το πάνω χέρι λόγω της αεροδυναμικής του σχεδίασης, με canards και πτέρυγα δέλτα, η οποία του προσφέρει εξαιρετική ευελιξία. Το F-15, παρά τις βελτιώσεις του, παραμένει ένα μεγάλο αεροσκάφος που προτιμά τις εμπλοκές από μεγάλη απόσταση. Επίσης, το Rafale είναι πιο εύκολο στη συντήρηση και μπορεί να επιχειρεί από μικρότερους διαδρόμους, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη γεωγραφία της Ελλάδας.

Το Ισραήλ επιλέγει το F-15IA γιατί χρειάζεται ένα αεροσκάφος στρατηγικής κρούσης μακράς εμβέλειας, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με το stealth F-35. Η Ελλάδα επέλεξε το Rafale γιατί χρειαζόταν ένα αεροσκάφος που μπορεί να κυριαρχήσει άμεσα στο κλειστό περιβάλλον του Αιγαίου, να προσφέρει στρατηγικό πλήγμα με τους πυραύλους SCALP και να έχει το τεχνολογικό πλεονέκτημα απέναντι σε μεγάλους αριθμούς εχθρικών μαχητικών.

Το τελικό συμπέρασμα για F-15 και Rafale

Συμπερασματικά, αν η ερώτηση αφορά το ποιο αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει περισσότερες βόμβες πιο μακριά και πιο γρήγορα, η απάντηση είναι το F-15. Αν η ερώτηση αφορά το ποιο αεροσκάφος είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί, πιο ευέλικτο και πιο ισορροπημένο για ένα σύγχρονο, δικτυοκεντρικό πεδίο μάχης, το Rafale έχει το προβάδισμα. Για τις ανάγκες της Ελλάδας, το Rafale ήταν η ιδανική επιλογή τη δεδομένη στιγμή, ενώ για τις στρατηγικές ανάγκες του Ισραήλ, το F-15 παραμένει αναντικατάστατο.