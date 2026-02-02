Eurovision – «Sing for Greece 2026»: Η Klavdia στον Α’ Ημιτελικό και η Τάμτα στον Β’ Ημιτελικό – Ο Χρήστος Μάστορας στον Τελικό

Σύνοψη από το

  • Η Klavdia, η Τάμτα και ο Χρήστος Μάστορας θα πρωταγωνιστήσουν στις τρεις βραδιές του show της ΕΡΤ «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, που θα διεξαχθούν 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026.
  • Στον Α’ Ημιτελικό, η Klavdia θα βάλει το κοινό σε ρυθμούς Eurovision, ενώ στον Β’ Ημιτελικό η Τάμτα θα παρουσιάσει ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Επίσης, η Antigoni θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι της Κύπρου για τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.
  • Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μάστορας θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του. Τα shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και το ERTFLIX.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Eurovision – «Sing for Greece 2026»: Η Klavdia στον Α’ Ημιτελικό και η Τάμτα στον Β’ Ημιτελικό – Ο Χρήστος Μάστορας στον Τελικό

Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του show της ΕΡΤ «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, την Τετάρτη 11, την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Klavdia θα ανέβει στη σκηνή του «Sing for Greece» για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον περσινό διαγωνισμό, θα ταξιδέψει το κοινό με τη μοναδική φωνή της, που μας χάρισε την εξαιρετική 6η θέση στη Eurovision 2025.

Στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα απολαύσουμε την Τάμτα, την πιο ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο μοναδικός Χρήστος Μάστορας, με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Ο χρόνος για τις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» μετράει αντίστροφα και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ.

Τα τρία shows με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

