Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα άνοιξε έπειτα από δύο χρόνια – Περιορισμένος αριθμός διελεύσεων για ασθενείς και κατοίκους

Σύνοψη από το

  • Το πέρασμα της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το Μάιο του 2024, άνοιξε και πάλι σήμερα για τους κατοίκους και προς τις δύο κατευθύνσεις υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.
  • Πενήντα άτομα θα μπορέσουν να το διασχίσουν προς την κάθε πλευρά κατά τις πρώτες ημέρες της επαναλειτουργίας του, ενώ περίπου 150 άνθρωποι αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων 50 ασθενείς.
  • Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα ήταν μια σημαντική απαίτηση κατά την πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός. Το κλείσιμό του είχε αποκλείσει μια σημαντική οδό που χρησιμοποιούσαν τραυματίες και ασθενείς Παλαιστίνιοι για να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα άνοιξε έπειτα από δύο χρόνια – Περιορισμένος αριθμός διελεύσεων για ασθενείς και κατοίκους
Φωτογραφία: Reuters

Το πέρασμα της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το Μάιο του 2024, άνοιξε και πάλι σήμερα για τους κατοίκους και προς τις δύο κατευθύνσεις υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, αφού είχε ανοίξει για πολύ λίγο χθες, Κυριακή, ανακοίνωσε ισραηλινός αξιωματούχος.

«Από τώρα και μετά την άφιξη της ευρωπαϊκής αποστολής επιτήρησης EUBAM, το πέρασμα της Ράφα είναι ανοικτό για τους κατοίκους, για τις εισόδους και τις εξόδους», δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πενήντα άτομα θα μπορέσουν να το διασχίσουν προς την κάθε πλευρά κατά τις πρώτες ημέρες της επαναλειτουργίας του, μετέδωσαν σήμερα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στο κράτος.

«Πενήντα πρόσωπα θα αναχωρήσουν από την Αίγυπτο για τη Γάζα και 50 πρόσωπα θα έρθουν από τη Γάζα», μετέδωσε το AlQahera News, ένας ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός που συνδέεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος μια ανώνυμη πηγή.

Μια πηγή στα σύνορα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μερικές δεκάδες άνθρωποι είχαν φθάσει σήμερα από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων για να εισέλθουν στη Γάζα.

Ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Kan μετέδωσε ότι περίπου 150 άνθρωποι αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων 50 ασθενείς, ενώ άλλοι περίπου 50 αναμένεται να εισέλθουν από την Αίγυπτο.

Το πέρασμα θα παραμένει ανοικτό περίπου έξι ώρες την ημέρα, σύμφωνα με τον Kan.

Το Ισραήλ κατέλαβε το μεθοριακό αυτό πέρασμα το Μάιο του 2024, σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα ήταν μια σημαντική απαίτηση κατά την πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός για το οποίο μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να σταματήσουν οι μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το κλείσιμο του περάσματος αυτού από το Ισραήλ είχε αποκλείσει μια σημαντική οδό που χρησιμοποιούσαν τραυματίες και ασθενείς Παλαιστίνιοι για να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη έξω από τη Γάζα.

Παρά την επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα, το Ισραήλ εξακολουθεί να αρνείται να επιτρέψει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, η οποία παραμένει απαγορευμένη από την αρχή του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

«ΕΡΓΑΝΗ»: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την απασχόληση και τους μισθούς

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πώς και πότε θα καταβληθούν λόγω της Καθαράς Δευτέρας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
13:24 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας

Σεισμός καταγράφηκε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, προκαλώντας κινητοποίηση των τουρκικών α...
11:36 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

«Έκρηξη» Τραμπ για τα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία» – Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νοα για σχόλιο που τον συνέδεσε με τον Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της...
04:39 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

ΥΠΕΞ Ιράν για ενδεχόμενες συνομιλίες: «Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ» – «Χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέ...
03:38 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ «κατά της Χεζμπολάχ» στον Λίβανο

Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας σκότωσαν έναν άνθρωπ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα