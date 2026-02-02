Αρχεία Έπσταϊν: Ο λόρδος Μάντελσον παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα μετά τις νέες αποκαλύψεις – Πολιτικό σκάνδαλο στη Βρετανία

Σύνοψη από το

  • Ο Βρετανός πολιτικός, λόρδος Πίτερ Μάντελσον παραιτήθηκε από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
  • Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να υποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν έκανε πληρωμές ύψους 75.000 δολαρίων στον Μάντελσον. Αποκαλύφθηκαν επίσης εικόνες με εσώρουχα του πρώην Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ.
  • Η παραίτηση του Μάντελσον χαιρετίστηκε από βουλευτές των Εργατικών ως «το σωστό», ενώ ο ίδιος ζήτησε «απερίφραστη συγγνώμη στις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αρχεία Έπσταϊν: Ο λόρδος Μάντελσον παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα μετά τις νέες αποκαλύψεις – Πολιτικό σκάνδαλο στη Βρετανία

Ο Βρετανός πολιτικός, λόρδος Πίτερ Μάντελσον παραιτήθηκε από μέλος του Εργατικού Κόμματος, καθώς οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον αείμνηστο καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν τον έφεραν σε δύσκολη θέση και στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή.

Αρχεία Έπσταϊν: Σκάνδαλο με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ – Emails αποκαλύπτουν την «ντροπιαστική» φιλία τους

Ο Μάντελσον εμφανίζεται πολλές φορές στα περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) σχετικά με τον Έπσταϊν.

Η επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ φαίνεται ότι θα εκδώσει αίτημα για να καταθέσει ενώπιον των νομοθετών στην Ουάσινγκτον, όπως μετέδωσε η εφημερίδα The Telegraph.

Φωτογραφία «καίει» τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ – Ποζάρει στο πλευρό του Τζέφρι Έπσταϊν μαζί με δύο μυστηριώδεις γυναίκες

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ πέρυσι λόγω των προηγούμενων συνδέσεών του με τον Έπσταϊν, εμφανίζεται επίσης στην τελευταία δημοσίευση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οικονομικές συναλλαγές με τον Έπσταϊν

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα φαίνεται να υποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν έκανε πληρωμές ύψους 75.000 δολαρίων (55.000 λιρών) στον Μάντελσον σε τρεις ξεχωριστές συναλλαγές των 25.000 δολαρίων το 2003 και το 2004.

Σκάνδαλο Επστάιν: Νέα έγγραφα «φωτιά» για Τραμπ, Γκέιτς, Μπράνσον και Μασκ – Τα προκλητικά email της Γκισλέιν Μάξγουελ που αποκαλύφθηκαν

Αποκαλύφθηκαν επίσης εικόνες του πρώην Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ με εσώρουχα, όπου σε μια λογοκριμένη φωτογραφία εμφανίζεται δίπλα σε γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας δεν φαίνεται.

Ο Μάντελσον δήλωσε: «Δεν μπορώ να προσδιορίσω την τοποθεσία ή τη γυναίκα και δεν μπορώ να σκεφτώ υπό ποιες συνθήκες τραβήχτηκαν».

Το BBC σημειώνει πως οποιαδήποτε αναφορά ή η απεικόνιση στα έγγραφα του DoJ δεν αποτελεί ένδειξη παραπτώματος.

Επιπλέον, emails αποκαλύπτουν ότι ο Μάντελσον επιχείρησε να επηρεάσει την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τον προγραμματισμένο φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών, κατόπιν αιτήματος του Έπσταϊν.

Όπως του έγραψε τον Δεκέμβριο του 2009: «Προσπαθώ σκληρά να τροποποιήσω, το υπουργείο Οικονομικών αντιδράει αλλά είμαι πάνω στην υπόθεση».

Τότε, ο Μάντελσον ήταν υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση Γκόρντον Μπράουν.

Αντιδράσεις και κριτική

Ο βουλευτής των Εργατικών, Γκόρντον ΜακΚι, είπε στο BBC Radio 4 ότι τα θύματα του Έπσταϊν θα είναι «δικαίως εξοργισμένα» από τις πρόσφατες αποκαλύψεις και ότι ο Μάντελσον έκανε «το σωστό» με την παραίτησή του από το Εργατικό Κόμμα.

Ο εκπρόσωπος του Συντηρητικού Κόμματος επέκρινε τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ για το ότι «επέτρεψε στον Μάντελσον να παραιτηθεί από το Εργατικό Κόμμα αντί να τον εκδιώξει».

Η ηγέτης των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, είχε ζητήσει νωρίτερα την Κυριακή από τον Στάρμερ να αναστείλει τη συμμετοχή του Μάντελσον στο κόμμα και να ξεκινήσει έρευνα για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Ο υπουργός Στέγασηςμ Στιβ Ριντμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνώριζε τις υποτιθέμενες οικονομικές σχέσεις του Μάντελσον με τον Έπσταϊν.

Επίσημη απολογία

Στην επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Εργατικού Κόμματος, ο λόρδος Μάντελσον έγραψε: «Αυτό το Σαββατοκύριακο συνδέθηκα περαιτέρω με την αναταραχή γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και αισθάνομαι λύπη και μεταμέλεια για αυτό».

«Οι κατηγορίες, που πιστεύω ότι είναι ψευδείς, ότι έκανε οικονομικές πληρωμές σε μένα πριν 20 χρόνια και για τις οποίες δεν έχω κανένα αρχείο ή ανάμνηση, χρειάζονται να ερευνηθούν από εμένα. Ενώ το κάνω αυτό, δεν θέλω να προκαλέσω περαιτέρω ντροπή στο Εργατικό Κόμμα και επομένως παραιτούμαι από μέλος του κόμματος».

Στην ίδια επιστολή σημείωσε: «Θέλω να επαναλάβω τη συγγνώμη μου προς τις γυναίκες και τα κορίτσια των οποίων οι φωνές θα έπρεπε να είχαν ακουστεί πολύ νωρίτερα. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στις αξίες και την επιτυχία του Εργατικού Κόμματος και λαμβάνοντας αυτήν την απόφαση, πιστεύω ότι ενεργώ προς το καλύτερο συμφέρον του».

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Μάντελσον είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε εάν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα ήταν αυθεντικά.

Επανέλαβε τη μεταμέλειά του που γνώρισε τον Έπσταϊν και για τη διατήρηση της σχέσης του μετά την καταδίκη του διαβόητου παιδόφιλου, ζητώντας «απερίφραστη συγγνώμη στις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο ενώνουν δυνάμεις ενάντια στον καρκίνο – Ελπίδες για οριστική θεραπεία

Νεφρά: Πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Πετρέλαιο: Έπεσαν οι τιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Η ανησυχία του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με τους αναλυτές

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από σήμερα το “χρώμα του χρήματος” στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
11:36 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

«Έκρηξη» Τραμπ για τα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία» – Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νοα για σχόλιο που τον συνέδεσε με τον Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της...
04:39 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

ΥΠΕΞ Ιράν για ενδεχόμενες συνομιλίες: «Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ» – «Χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέ...
03:38 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ «κατά της Χεζμπολάχ» στον Λίβανο

Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας σκότωσαν έναν άνθρωπ...
02:36 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ντοναλντ Τραμπ: Αποφασισμένος να κλείσει το Κέντρο Κένεντι της Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση παρά τις αντιδράσεις καλλιτεχνών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να κλείσει για περίοδο περίπου δυο ετ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα