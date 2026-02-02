Αρχεία Έπσταϊν: Ο λόρδος Μάντελσον παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα μετά τις νέες αποκαλύψεις – Πολιτικό σκάνδαλο στη Βρετανία

Ο Βρετανός πολιτικός, λόρδος Πίτερ Μάντελσον παραιτήθηκε από μέλος του Εργατικού Κόμματος, καθώς οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον αείμνηστο καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν τον έφεραν σε δύσκολη θέση και στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή.

Ο Μάντελσον εμφανίζεται πολλές φορές στα περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) σχετικά με τον Έπσταϊν.

Η επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ φαίνεται ότι θα εκδώσει αίτημα για να καταθέσει ενώπιον των νομοθετών στην Ουάσινγκτον, όπως μετέδωσε η εφημερίδα The Telegraph.

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ πέρυσι λόγω των προηγούμενων συνδέσεών του με τον Έπσταϊν, εμφανίζεται επίσης στην τελευταία δημοσίευση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οικονομικές συναλλαγές με τον Έπσταϊν

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα φαίνεται να υποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν έκανε πληρωμές ύψους 75.000 δολαρίων (55.000 λιρών) στον Μάντελσον σε τρεις ξεχωριστές συναλλαγές των 25.000 δολαρίων το 2003 και το 2004.

Αποκαλύφθηκαν επίσης εικόνες του πρώην Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ με εσώρουχα, όπου σε μια λογοκριμένη φωτογραφία εμφανίζεται δίπλα σε γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας δεν φαίνεται.

Ο Μάντελσον δήλωσε: «Δεν μπορώ να προσδιορίσω την τοποθεσία ή τη γυναίκα και δεν μπορώ να σκεφτώ υπό ποιες συνθήκες τραβήχτηκαν».

Το BBC σημειώνει πως οποιαδήποτε αναφορά ή η απεικόνιση στα έγγραφα του DoJ δεν αποτελεί ένδειξη παραπτώματος.

Επιπλέον, emails αποκαλύπτουν ότι ο Μάντελσον επιχείρησε να επηρεάσει την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τον προγραμματισμένο φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών, κατόπιν αιτήματος του Έπσταϊν.

Όπως του έγραψε τον Δεκέμβριο του 2009: «Προσπαθώ σκληρά να τροποποιήσω, το υπουργείο Οικονομικών αντιδράει αλλά είμαι πάνω στην υπόθεση».

Τότε, ο Μάντελσον ήταν υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση Γκόρντον Μπράουν.

Αντιδράσεις και κριτική

Ο βουλευτής των Εργατικών, Γκόρντον ΜακΚι, είπε στο BBC Radio 4 ότι τα θύματα του Έπσταϊν θα είναι «δικαίως εξοργισμένα» από τις πρόσφατες αποκαλύψεις και ότι ο Μάντελσον έκανε «το σωστό» με την παραίτησή του από το Εργατικό Κόμμα.

Ο εκπρόσωπος του Συντηρητικού Κόμματος επέκρινε τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ για το ότι «επέτρεψε στον Μάντελσον να παραιτηθεί από το Εργατικό Κόμμα αντί να τον εκδιώξει».

Η ηγέτης των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, είχε ζητήσει νωρίτερα την Κυριακή από τον Στάρμερ να αναστείλει τη συμμετοχή του Μάντελσον στο κόμμα και να ξεκινήσει έρευνα για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Ο υπουργός Στέγασηςμ Στιβ Ριντμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνώριζε τις υποτιθέμενες οικονομικές σχέσεις του Μάντελσον με τον Έπσταϊν.

Επίσημη απολογία

Στην επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Εργατικού Κόμματος, ο λόρδος Μάντελσον έγραψε: «Αυτό το Σαββατοκύριακο συνδέθηκα περαιτέρω με την αναταραχή γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και αισθάνομαι λύπη και μεταμέλεια για αυτό».

«Οι κατηγορίες, που πιστεύω ότι είναι ψευδείς, ότι έκανε οικονομικές πληρωμές σε μένα πριν 20 χρόνια και για τις οποίες δεν έχω κανένα αρχείο ή ανάμνηση, χρειάζονται να ερευνηθούν από εμένα. Ενώ το κάνω αυτό, δεν θέλω να προκαλέσω περαιτέρω ντροπή στο Εργατικό Κόμμα και επομένως παραιτούμαι από μέλος του κόμματος».

Στην ίδια επιστολή σημείωσε: «Θέλω να επαναλάβω τη συγγνώμη μου προς τις γυναίκες και τα κορίτσια των οποίων οι φωνές θα έπρεπε να είχαν ακουστεί πολύ νωρίτερα. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στις αξίες και την επιτυχία του Εργατικού Κόμματος και λαμβάνοντας αυτήν την απόφαση, πιστεύω ότι ενεργώ προς το καλύτερο συμφέρον του».

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Μάντελσον είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε εάν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα ήταν αυθεντικά.

Επανέλαβε τη μεταμέλειά του που γνώρισε τον Έπσταϊν και για τη διατήρηση της σχέσης του μετά την καταδίκη του διαβόητου παιδόφιλου, ζητώντας «απερίφραστη συγγνώμη στις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν».