Grammy 2026: Η χαοτική εμφάνιση της Cher και η αμηχανία που προκάλεσε – Έφυγε από τη σκηνή και ανακοίνωσε λάθος νικητή βραβείου

  • Η Cher έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στα Grammy, για πρώτη φορά εδώ και 18 χρόνια, προκαλώντας αμηχανία όταν ξεκίνησε να αποχωρεί από τη σκηνή πριν ανακοινώσει τους υποψηφίους. Ο παρουσιαστής Trevor Noah χρειάστηκε να την καλέσει πίσω.
  • Η 79χρονη τραγουδίστρια συνέχισε την χαοτική της εμφάνιση ανακοινώνοντας τον… αείμνηστο Luther Vandross, που πέθανε το 2005, ως νικητή του «Record of the Year».
  • Έπειτα από τα γέλια του κοινού, η Cher διόρθωσε τον εαυτό της, ανακοινώνοντας ότι το βραβείο κέρδισε το τραγούδι «Luther» των Kendrick Lamar και SZA, με τον Trevor Noah να σχολιάζει «Αγαπώ την ζωντανή τηλεόραση».
Η 68η τελετή των βραβείων Grammy στο Λος Άντζελες ανέδειξε, όπως αναμενόταν, για ακόμα μια φορά τους καλλιτέχνες, τις ομιλίες που ξεχώρισαν κάποιων εξ αυτών και τις αμφιλεγόμενες εμφανίσεις στη σκηνή, προσφέροντας στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους θεατές και στα social media.

Ο Bad Bunny και η Billie Eilish με τις δηλώσεις τους, «έξω η ICE» και «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», σημάδεψαν την τελετή, ενώ ο Kendrick Lamar έσπασε το ρεκόρ του Jay Z, κατακτώντας πέντε βραβεία και φτάνοντας συνολικά τα 27 Grammy, καθιστώντας τον τον ράπερ με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία.

Η χαοτική εμφάνιση της Cher

Η Cher έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στα Grammy, για πρώτη φορά εδώ και 18 χρόνια, για να παραλάβει το βραβείο «Lifetime Achievement» και στη συνέχεια να παρουσιάσει το «Record of the Year».

Όταν η 79χρονη τραγουδίστρια περπάτησε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο, δημιούργησε μια viral στιγμή που έκανε τα social media να πάρουν «φωτιά».

«Δεν τα πάω πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι», ξεκίνησε η Cher, που είχε τιμηθεί με το Lifetime Achievement Award την προηγούμενη ημέρα.

Η τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» μίλησε για πάνω από δύο λεπτά για την καριέρα της και είπε στους συναδέλφους της: «Έχω υπάρξει σε αυτή τη δουλειά για 60 γαμ….α χρόνια, αλλά απλώς θέλω να σας πω, μην τα παρατάτε ποτέ για το όνειρό σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ζήστε το, και αν δεν συμβεί τώρα, θα συμβεί σύντομα».


«Αυτό είναι ό,τι έχω να πω», κατέληξε καθώς άρχισε να κοιτά γύρω από τη σκηνή. «Υποθέτω ότι πρέπει να αποχωρήσω τώρα. Εντάξει, πρέπει να φύγω».

Ωστόσο, αυτό που η Cher ξέχασε πριν αποχωρήσει ήταν ότι είχε ακόμα πολλά να πει. Πιο συγκεκριμένα, να παρουσιάσει τους υποψηφίους και να ανακοινώσει τον νικητή του Record of the Year.

«Cher, πριν φύγεις, μπορούμε να σε κάνουμε να ανακοινώσεις τους υποψηφίους;» φώναξε ο παρουσιαστής Trevor Noah καθώς εκείνη αποχωρούσε από τη σκηνή.


Μετά την τελική παρουσίαση των υποψηφίων της κατηγορίας, η Cher ξεκίνησε το τυπικό «And the Grammy goes to…», αλλά συνέχισε να στέκεται εκεί, σιωπηλή, χωρίς να ανοίξει το φάκελο με το όνομα του νικητή.

Όταν τελικά άνοιξε τον φάκελο, ολοκλήρωσε την αξέχαστη εμφάνισή της στα Grammy ανακοινώνοντας τον… αείμνηστο Luther Vandross, που πέθανε το 2005, ως νικητή του Record of the Year.


Φυσικά, έπειτα από τα γέλια του κοινού, η Cher διόρθωσε τον εαυτό της, ανακοινώνοντας ότι το τραγούδι «Luther» των Kendrick Lamar και SZA, που περιλαμβάνει δείγματα μουσικής (sample) του Vandross.

Στο τέλος, ο Trevor Noah κοίταξε το κοινό και είπε: «Αγαπώ την ζωντανή τηλεόραση».

 

09:02 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

