ΗΠΑ: Κυκλώνας – «βόμβα» έφερε ακραίο ψύχος – Έντονες χιονοπτώσεις, πτώση ιγκουάνα από δέντρα και ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών

  • Ένας κυκλώνας-«βόμβα» έφερε ακραίο κρύο σε μεγάλες περιοχές των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα από τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού έως τη Νέα Αγγλία. Περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν υπό προειδοποιήσεις για ακραίο ψύχος και χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Το ακραίο ψύχος στη Φλόριντα προκάλεσε πτώση ιγκουάνα από τα δέντρα, ενώ πάγωσαν καλλιέργειες.
  • Στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάνω από 1.000 τροχαία σε χιονισμένους δρόμους οδήγησαν σε δύο θανάτους. Οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 4.600 το Σαββατοκύριακο, με το Μαϊάμι να καταγράφει το πιο ψυχρό πρωινό από το 2010.
Φωτογραφία: AP

Ένας κυκλώνας-«βόμβα» έφερε ακραίο κρύο σε μεγάλες περιοχές των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα από τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού έως τη Νέα Αγγλία.

Ο κυκλώνας, γνωστός στους μετεωρολόγους ως ένα έντονο, ταχύτατα ενισχυόμενο καιρικό σύστημα, προκάλεσε χιονοπτώσεις σχεδόν έως 30 εκατοστά στην περιοχή γύρω από τη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Καρολίνας, το Σάρλοτ, σε ένα από τα πέντε μεγαλύτερα ιστορικά χιονόπτωσης της πόλης, αναφέρει ο Guardian.

Το βράδυ της Κυριακής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η εισβολή αρκτικής αέριας μάζας θα συνεχίσει να φέρνει «ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και σημαντική αίσθηση ψύχους σε όλο το νοτιοανατολικό τμήμα, έως και τη Φλόριντα, μέχρι τις πρώτες μέρες της εβδομάδας».

«Μια σταδιακή τάση εξομάλυνσης προβλέπεται για την ανατολική ακτή των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, αλλά ρεκόρ θερμοκρασιών θα συνεχίσουν να ισχύουν σε μεγάλο μέρος της Φλόριντα έως τη Δευτέρα και νωρίς την Τρίτη», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: AP

Περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι στην ανατολική πλευρά των ΗΠΑ βρίσκονταν υπό προειδοποιήσεις για ακραίο ψύχος και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο Peter Mullinax, μετεωρολόγος στο κέντρο πρόγνωσης καιρού στο College Park της Μέριλαντ, τόνισε ότι η αέρια μάζα που έφτασε στη νότια Φλόριντα ήταν η πιο ψυχρή από τον Δεκέμβριο του 1989.

Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Τζος Στάιν, δήλωσε ότι περισσότερα από 1.000 τροχαία σε χιονισμένους δρόμους είχαν οδηγήσει σε δύο θανάτους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα θύματα.

«Για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια των ανθρώπων που καθαρίζουν τους δρόμους, παρακαλώ μείνετε στο σπίτι αν είναι δυνατόν. Δεν είναι αστείο», δήλωσε ο Στάιν.

Φωτογραφία: AP

Οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 2.800 το Σάββατο, με άλλες 1.800 την Κυριακή, σύμφωνα με την εταιρεία FlightAware, ενώ περισσότερες από 800 ακυρώσεις την Κυριακή αφορούσαν πτήσεις που αναχωρούσαν από ή κατευθύνονταν προς το διεθνές αεροδρόμιο Charlotte Douglas.

Στη Φλόριντα, το ψύχος έφερε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές θερμοκρασίας (από -1 έως -6 βαθμοί Κελσίου), ενώ νιφάδες χιονιού εμφανίστηκαν στην Τάμπα και καταρρίφθηκαν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών στις περιοχές Daytona Beach (-5°C), Melbourne (-3°C) και Vero Beach (-3°C).

Το Μαϊάμι κατέγραψε το πιο ψυχρό πρωινό από το 2010 με 1°C.

Ιγκουάνα πέφτουν από δέντρα

Το ψύχος προκάλεσε πτώση ιγκουάνα από τα δέντρα και ώθησε την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα να εκδώσει εντολή, καλώντας το κοινό να παραδώσει τα ιγκουάνα που θα βρεθούν την Κυριακή ή τη Δευτέρα στην υπηρεσία.


Την Παρασκευή, η επιτροπή θέσπισε ειδικούς κανονισμούς που επιτρέπουν προσωρινά στους κατοίκους να αφαιρούν από το περιβάλλον ιγκουάνα που έχουν παραλύσει από το κρύο χωρίς να απαιτείται άδεια, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν δραματικά το Σαββατοκύριακο.


Τον Νοέμβριο, οι κάτοικοι είχαν ήδη προειδοποιηθεί για τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα ιγκουάνα, τα οποία παραλύουν από το κρύο και πέφτουν από τα δέντρα καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν να βυθίζονται.

Πάγωσαν οι καλλιέργειες

Το ψύχος πάγωσε τις φράουλες και τα πορτοκάλια, με τους αγρότες της Φλόριντα να ψεκάζουν νερό στα δέντρα και τα φυτά μούρων για προστασία από το ψύχος.

Φωτογραφία: AP

Στη Φλόριντα, οι θερμοκρασίες άρχισαν να καταρρέουν το Σαββατοκύριακο σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2010, 1989, 1977 και 1966, σύμφωνα με την AccuWeather.

Φωτογραφία: AP

Νέα Υόρκη: 14 νεκροί

Στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ψυχρού κύματος, με τον δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι να λέει το Σάββατο ότι η υποθερμία «έπαιξε ρόλο» σε οκτώ από τους θανάτους, σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα.

Ο Μαντάνι πρόσθεσε: «Έχουμε αυξήσει τη χωρητικότητα των καταφυγίων, χαλαρώσει τους κανόνες εισαγωγής και συνεργαστεί με θρησκευτικές και κοινοτικές οργανώσεις για να επεκτείνουμε την υποστήριξη. Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτή τη δουλειά».

Από τα τέλη Ιανουαρίου, έχουν αναφερθεί πάνω από 110 θάνατοι στις ΗΠΑ που συνδέονται με τον χειμερινό καιρό και τις καταιγίδες.

