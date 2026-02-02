e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου

  • Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ θα πληρώσουν από σήμερα, 2 Φεβρουαρίου έως και τις 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει από 2 έως 6 Φεβρουαρίου 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ. Επιπλέον, στις 5 Φεβρουαρίου θα πληρώσει 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Επίσης, 18.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 17.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ  θα πληρώσουν από σήμερα, 2 Φεβρουαρίου έως και τις 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • Από σήμερα 2 Φεβρουαρίου έως και τις 6 Φεβρουαρίου  10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 3 Φεβρουαρίου 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Φεβρουαρίου 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

10:13 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

