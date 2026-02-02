Τα πάνω-κάτω στην ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ

Αλλαγή δεδομένων φέρνει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου λόγω υψηλού κόστους. Το «Καλά θα πάει κι αυτό» ολοκληρώνεται πρόωρα, ενώ το «TV land» μετατίθεται για τη νέα σεζόν.

Σ ε αναπροσαρμογή του προγράμματος και του σχεδιασμού για τις σειρές που θα λανσαριστούν προσεχώς προχωρά η ΕΡΤ, μετά και την επίσημη εξασφάλιση του Μουντιάλ για το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για τα δικαιώματα μετάδοσης της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία του θεσμού που περιλαμβάνει για πρώτη φορά συνολικά 104 αγώνες φέρεται να αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.

Το υπέρογκο κόστος μπαίνει στο μπάτζετ του 2026 και φέρνει νέα δεδομένα στα οικονομικά της ΕΡΤ. Ποιες σειρές προχωρούν κανονικά για πρεμιέρα, ποια σειρά ολοκληρώνεται πρόωρα και ποιες παίρνουν αναβολή για την επόμενη σεζόν; Το κάδρο της μυθοπλασίας στην ΕΡΤ σκιαγραφείται από την αρχή με ανατροπές, αναβολές και νέες προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «πράσινο φως» για πρεμιέρα μέσα στην τρέχουσα σεζόν έλαβε η σειρά «Από ήλιο σε ήλιο».

Παρότι υπήρχαν σκέψεις να μεταφερθεί στην επόμενη σεζόν, η δραματική σειρά που αφηγείται τα γεγονότα της απεργίας των μεταλλωρύχων στη Σέριφο το 1918 μπαίνει σε τροχιά πρεμιέρας λόγω… αντικατάστασης. Η σειρά θα μεταδοθεί στις αρχές Μαρτίου με τρία επεισόδια την εβδομάδα, ενώ θα πάρει τη θέση του «Καλά θα πάει κι αυτό» που ολοκληρώνεται πρόωρα. Η κωμική σειρά διά χειρός Δημήτρη Αποστόλου, που έλαβε αρχικά έγκριση για 100 επεισόδια, θα ολοκληρωθεί τελικά περίπου σε 65 επεισόδια. Ο ανασχεδιασμός του προγράμματος της ΕΡΤ1 φέρνει νέα δεδομένα για δύο ακόμα σειρές της δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναβολή για την προσεχή σεζόν 2026- 2027 παίρνει το «TV land».

Η νέα κωμική σειρά σε σενάριο Γιώργου Φειδά και παραγωγή Φρόσως Ράλλη, που σατιρίζει τα τεκταινόμενα πίσω από τις κάμερες στα τηλεοπτικά πλατό, οδεύει πλέον για τον προσεχή Οκτώβριο. Οικονομία δυνάμεων και σε ό,τι αφορά σειρές στο ERTflix κάνει η δημόσια τηλεόραση. Μετά τη «Μεγάλη χίμαιρα» που ολοκληρώνεται απόψε και το «Αύριο» του Γιώργου Γκικαπέππα που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το ERTflix πατά φρένο στις νέες σειρές για τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μίνι σειρά «Οι θάλασσες μας χώρισαν», με πρωταγωνιστές τους Λεωνίδα Κακούρη και Κατερίνα Λέχου, δεν θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη, αλλά παίρνει φύλλο πορείας για την προσεχή σεζόν.

Πηγή: Reallife