Το Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 είναι στην ΕΡΤ και το trailer για τις απευθείας μεταδόσεις βρίσκεται ήδη στον «αέρα».

Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, οι φίλαθλοι δίνουν ραντεβού στην ΕΡΤ για να παρακολουθήσουν τις μάχες των κορυφαίων εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων του πλανήτη, απευθείας από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Η ΕΡΤ, μέσα από το σύνολο του δικτύου της, θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά όλους τους αγώνες της διοργάνωσης και φυσικά ειδικές εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο.