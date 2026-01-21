Το Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Σύνοψη από το

  • Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 είναι στην ΕΡΤ και το trailer για τις απευθείας μεταδόσεις βρίσκεται ήδη στον «αέρα».
  • Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, οι φίλαθλοι δίνουν ραντεβού στην ΕΡΤ για να παρακολουθήσουν τις μάχες των κορυφαίων εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων του πλανήτη, απευθείας από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
  • Η ΕΡΤ, μέσα από το σύνολο του δικτύου της, θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά όλους τους αγώνες της διοργάνωσης και φυσικά ειδικές εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

μουντιάλ

Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 είναι στην ΕΡΤ και το trailer για τις απευθείας μεταδόσεις βρίσκεται ήδη στον «αέρα».

Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, οι φίλαθλοι δίνουν ραντεβού στην ΕΡΤ για να παρακολουθήσουν τις μάχες των κορυφαίων εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων του πλανήτη, απευθείας από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Η ΕΡΤ, μέσα από το σύνολο του δικτύου της, θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά όλους τους αγώνες της διοργάνωσης και φυσικά ειδικές εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Health-IQ: Ενιαίο δίκτυο γνώσης για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε και πώς θα καταβληθούν – Τι απαντά η εκπρόσωπος Τύπου του e- ΕΦΚΑ για το χρονοδιάγραμμα πληρωμ...

ΑΠΔ: Aλλάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Η Γη της Ελιάς: Η ξαδέλφη του Δημοσθένη ξεκαθαρίζει ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του

Νέο επεισόδιο απόψε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Η Χριστιάνα βοηθάει τη Δάφνη να μετακομίσει, μ...
07:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις 21/1/2026

Τα παιχνίδια για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τα ευρωπαϊκά ματς τω...
07:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
22:44 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Μιχάλης Βαλάσογλου αποκαλύπτει για τον ρόλο του στη σειρά

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, πρωταγωνιστούν στη νέα οικογενειακή σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι