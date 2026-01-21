Μήνυμα Μπέσεντ στους Ευρωπαίους από το Νταβός: «Γιατί δεν περιμένουν να ακούσουν τα επιχειρήματα του Τραμπ;»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μπέσεντ
Reuters

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αποφύγουν «το αντανακλαστικό της οργής» και να ακούσουν «τα επιχειρήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, είναι η σημερινή προτροπή του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Θέλω να πω σε όλον τον κόσμο: πάρτε βαθιά αναπνοή. Μην βγάζετε αυτό το αντανακλαστικό της οργής που έχουμε παρατηρήσει, ούτε αυτήν την πικρία», είπε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ λίγο πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Νταβός.

«Γιατί δεν κάθονται να περιμένουν να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ για να ακούσουν τα επιχειρήματά του;», διερωτήθηκε.

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «εμπρηστικές» τις επικρίσεις κατά της αμερικανικής κυβέρνησης που εκτόξευσαν την Τρίτη στο Νταβός η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες (…), το κράτος δικαίου από το νταηλίκι», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι θα είναι «ανελαστική» απέναντι στις αμερικανικές διεκδικήσεις.

Κανείς από τους δύο δεν έμεινε στο Νταβός για να ακούσει σήμερα τα «επιχειρήματα» του Τραμπ. «Αν αυτό είναι όλο κι όλο που ο πρόεδρος Μακρόν έχει να κάνει την ώρα που (…) ο γαλλικός προϋπολογισμός είναι μπάχαλο, θα τον συμβούλευα να επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα για τον γαλλικό λαό», είπε.

«Ζητούμε από τους συμμάχους μας να κατανοήσουν ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», επέμεινε υπενθυμίζοντας ότι η Δανία παραχώρησε το 1917 τις Παρθένες Νήσους στις ΗΠΑ, κατά την γνώμη του διότι η Κοπεγχάγη κατανοούσε την εποχή εκείνη, μεσούντος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, την σημασία αυτής της κίνησης για την ασφάλεια.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Health-IQ: Ενιαίο δίκτυο γνώσης για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε και πώς θα καταβληθούν – Τι απαντά η εκπρόσωπος Τύπου του e- ΕΦΚΑ για το χρονοδιάγραμμα πληρωμ...

ΑΠΔ: Aλλάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα – «Επιμένει να με συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου»

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπ...
12:20 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τζάκρη: Δεν αποκλείω τη συνεργασία του Κινήματος Δημοκρατίας με την Καρυστιανού

Η Θεοδώρα Τζάκρη άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με τη Μαρία...
12:05 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Συμβούλιο Ειρήνης»: Στην απόρριψη της πρόσκλησης Τραμπ προσανατολίζεται η Αθήνα – Ο προβληματισμός και οι λεπτές ισορροπίες

Εκτός από τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία που έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές ρήγμα ανάμεσα...
11:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νατσιός για το θέμα των αμβλώσεων: Η «ΝΙΚΗ» είναι υπέρ της ζωής – Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το θέμα των αμβλώσεων σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι