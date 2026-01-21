Τζάκρη: Δεν αποκλείω τη συνεργασία του Κινήματος Δημοκρατίας με την Καρυστιανού

Η Θεοδώρα Τζάκρη άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας πως στη συγκεκριμένη φάση δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών.

«Αν είχαμε μείνει στις διευκρινίσεις της επόμενης μέρας ενδεχομένως και να μην υπήρχε πρόβλημα. Είναι διαφορετικό πράγμα να αμφισβητεί κανείς το νομικό πλαίσιο που σου επιτρέπει να αποφασίζεις για το σώμα σου με τους συγκεκριμένους περιορισμούς που έχουν λάβει υπόψη βεβαίως και τα δικαιώματα του εμβρύου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που επιτρέπει ο νόμος στο επιβάλει κιόλας. Το λέω με την έννοια ότι επειδή ένα ζευγάρι επιτρέπεται να καταφύγει στην έκτρωση, αυτό δεν σημαίνει ότι παύει η υποχρέωση του εμπλεκόμενου υγειονομικού και του ίδιου του ζευγαριού να κάνει ότι μπορεί για να το αποφύγει» είπε αρχικά.

«Το μεγάλο της σφάλμα (σ.σ. της Μαρίας Καρυστιανού) είναι ότι παρέπεμψε ένα τέτοιο θέμα πολύπλοκο, πολύ λεπτό στη δημόσια διαβούλευση ενός υπό διαμόρφωση κόμματος. Δηλαδή στο ντιμπέιτ ενός κοινού μη ειδημόνων, απροσδιόριστο κοινό» πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε «δεν κάνεις ένα κόμμα τέτοιο. Δεν πηγαίνεις με ό,τι είναι αρεστό».

Σε ερώτηση για το εάν η κ. Καρυστιανού είναι πολιτική απειλή, η κ. Τζάκρη απάντησε «δεν είναι απειλή. Τα κινήματα να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν, να συνεννοηθούν γιατί στόχος είναι η κατάλυση του καθεστώτος».

«Θα πρέπει πρώτα η κ. Καρυστιανού να παρουσιάσει τις θέσεις της. Πρέπει να ακούσουμε το σύνολο των θέσεων και των προτάσεων. Δεν αποκλείω τίποτα. Να βρουν δρόμο τα κινήματα, αλλά πρέπει αυτά τα κινήματα να συγκλίνουν κι όχι να αποκλίνουν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καταρχήν συμφωνία στα θεμελιώδη» σχολίασε.