Τζάκρη: Δεν αποκλείω τη συνεργασία του Κινήματος Δημοκρατίας με την Καρυστιανού

Σύνοψη από το

  • Η Θεοδώρα Τζάκρη άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας πως στη συγκεκριμένη φάση δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών.
  • Η κ. Τζάκρη επέκρινε τη Μαρία Καρυστιανού για τον χειρισμό του θέματος των εκτρώσεων, δηλώνοντας ότι «το μεγάλο της σφάλμα είναι ότι παρέπεμψε ένα τέτοιο θέμα πολύπλοκο, πολύ λεπτό στη δημόσια διαβούλευση ενός υπό διαμόρφωση κόμματος».
  • Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, η κ. Τζάκρη τόνισε ότι «δεν αποκλείω τίποτα», αλλά απαιτείται πρώτα η κ. Καρυστιανού να παρουσιάσει τις θέσεις της, καθώς «είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καταρχήν συμφωνία στα θεμελιώδη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη

Η Θεοδώρα Τζάκρη άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας πως στη συγκεκριμένη φάση δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών.

«Αν είχαμε μείνει στις διευκρινίσεις της επόμενης μέρας ενδεχομένως και να μην υπήρχε πρόβλημα. Είναι διαφορετικό πράγμα να αμφισβητεί κανείς το νομικό πλαίσιο που σου επιτρέπει να αποφασίζεις για το σώμα σου με τους συγκεκριμένους περιορισμούς που έχουν λάβει υπόψη βεβαίως και τα δικαιώματα του εμβρύου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που επιτρέπει ο νόμος στο επιβάλει κιόλας. Το λέω με την έννοια ότι επειδή ένα ζευγάρι επιτρέπεται να καταφύγει στην έκτρωση, αυτό δεν σημαίνει ότι παύει η υποχρέωση του εμπλεκόμενου υγειονομικού και του ίδιου του ζευγαριού να κάνει ότι μπορεί για να το αποφύγει» είπε αρχικά.

«Το μεγάλο της σφάλμα (σ.σ. της Μαρίας Καρυστιανού) είναι ότι παρέπεμψε ένα τέτοιο θέμα πολύπλοκο, πολύ λεπτό στη δημόσια διαβούλευση ενός υπό διαμόρφωση κόμματος. Δηλαδή στο ντιμπέιτ ενός κοινού μη ειδημόνων, απροσδιόριστο κοινό» πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε «δεν κάνεις ένα κόμμα τέτοιο. Δεν πηγαίνεις με ό,τι είναι αρεστό».

Σε ερώτηση για το εάν η κ. Καρυστιανού είναι πολιτική απειλή, η κ. Τζάκρη απάντησε «δεν είναι απειλή. Τα κινήματα να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν, να συνεννοηθούν γιατί στόχος είναι η κατάλυση του καθεστώτος».

«Θα πρέπει πρώτα η κ. Καρυστιανού να παρουσιάσει τις θέσεις της. Πρέπει να ακούσουμε το σύνολο των θέσεων και των προτάσεων. Δεν αποκλείω τίποτα. Να βρουν δρόμο τα κινήματα, αλλά πρέπει αυτά τα κινήματα να συγκλίνουν κι όχι να αποκλίνουν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καταρχήν συμφωνία στα θεμελιώδη» σχολίασε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Health-IQ: Ενιαίο δίκτυο γνώσης για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε και πώς θα καταβληθούν – Τι απαντά η εκπρόσωπος Τύπου του e- ΕΦΚΑ για το χρονοδιάγραμμα πληρωμ...

ΑΠΔ: Aλλάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:56 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Μήνυμα Μπέσεντ στους Ευρωπαίους από το Νταβός: «Γιατί δεν περιμένουν να ακούσουν τα επιχειρήματα του Τραμπ;»

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αποφύγουν «το αντανακλαστικό της οργής» και να ακούσουν «τα επιχειρή...
12:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα – «Επιμένει να με συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου»

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπ...
12:05 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Συμβούλιο Ειρήνης»: Στην απόρριψη της πρόσκλησης Τραμπ προσανατολίζεται η Αθήνα – Ο προβληματισμός και οι λεπτές ισορροπίες

Εκτός από τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία που έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές ρήγμα ανάμεσα...
11:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νατσιός για το θέμα των αμβλώσεων: Η «ΝΙΚΗ» είναι υπέρ της ζωής – Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το θέμα των αμβλώσεων σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι